SM-liigaseurat Ilves ja KalPa tipahtivat selvin luvuin pihalle jääkiekon Mestarien liigasta puolivälierävaiheessa. Luulaja oli Ilvestä parempi yhteismaalein 6–2, Brynäs taas KalPaa etevämpi kaikkiaan 8–3.
Ilves lähti puolivälierien toiseen osaan takaa-ajoasemasta. Ruotsin hallitseva mestari Luulaja voitti oman kotipelinsä 3–2. Tamperelaiset olivat tänä iltana kuitenkin tehottomia, lukuisia ylivoimiakaan ei hyödynnetty.
Luulaja katkaisi kissaeläimen selän kolmannessa erässä, kun Brian O`Neill ja Pontus Andreasson veivät joukkueen 2–0-johtoon.
Ottelu päättyi lopulta 3–0, kun suomalainen Oskari Laaksonen sinetöi tyhjiin. Perämeren rantojen SHL-nippu neljän parhaan joukkoon siis yhteisosumin 6–2.
Ilves voitti CHL:n runkosarjan puhtaalla pelillä, mutta nyt sen eurotaival on siis paketissa.
Myös hallitseva Suomen mestari Kuopion KalPa päätti CHL-matkansa kotikentällään. Ruotsalainen Brynäs lähti illan peliin 5–1-etumatkalta. Se voitti myös toisen ottelun, tällä kertaa 3–2.
Brynäs toisena ruotsalaisena välieriin yhteismaalein 8–3.
Suomalaisseuroista Rauman Lukko taistelee vielä myöhemmin tänään paikasta semifinaaleissa. Se kohtaa vieraissa sveitsiläisen Zugin. Lukolla on hyvät asemat, sillä se voitti avauspelin 3–1. Kyseisen otteluparin voittaja kohtaa välierässä Luulajan.
Neljäs puolivälieräpari on Ingolstadt–Frölunda, jossa ruotsalaisilla on 3–1-johto. Tämän taiston voittaja asettuu Brynäsin tielle semifinaalivaiheessa.