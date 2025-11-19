Ilves ja KalPa marssivat Lukon seuraksi jääkiekon CHL:n kahdeksan parhaan joukkoon.
Ilves päihitti keskiviikkona saksalaisen Pinguins Bremerhavenin maalein 5–2 ja eteni jatkoon yhteismaalein 8–4. Tamperelaisten tehokkaimpiin lukeutuivat kahdesti osunut Erik Borg ja tehot 1+1 tehnyt Matic Török.
KalPa teki selvää jälkeä sveitsiläisestä ZSC Lionsista. Teemu Hartikainen osui kahdesti, kun kuopiolaiset voittivat keskiviikkona 4–2 ja etenivät jatkoon yhteismaalein 8–6.
CHL:n puolivälieräparit pelataan joulukuussa. Ilves saa vastaansa ruotsalaisen Luleån ja KalPa puolestaan Brynäs IF:n. Lukko kohtaa sveitsiläisen EV Zugin.