Jääkiekon SM-liigaillan rumimmat lukemat nähtiin Turussa.

Turun Palloseura pöllytti kotonaan Kiekko-Espoota 5–0.

Espoolaisvieraiden ottelu käynnistyi mitä surkeimmin, kun Eetu Päkkilä suti kotijoukkueen johtoon jo 41 sekunnin pelin jälkeen.

Ei mennyt kauaa, kun taululla oli jo 3–0. Arttu Tuhkala oli osunut TPS:lle kahdesti, ensin ajassa 5.37 ylivoimalla ja sen jälkeen ajassa 7.40 tasaviisikoin.

TPS:lle maalasivat vielä toisessa erässä Veli-Matti Savinainen ja Miro Ruokonen.

Turkulaisilla oli allaan kehno vaihe. Edelliset kolme peliä olivat sujuneet tappiollisesti. Kiekko-Espoolla on nyt kolme perättäistä tappiota.

Tapparan sarjajohto vankistui

Tappara vankisti liigajohtoaan 6–3-kotivoitolla JYPistä. Kirvesrintahyökkääjä Aapeli Räsänen juhli hattutemppua ja tehoja 3+1 uransa 300. SM-liigan runkosarjamatsissa. Viimeisin miehen osumista syntyi tyhjään nuottaan.

Lue myös: