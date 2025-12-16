Myös Rauman Lukon CHL-matka päättyi puolivälierään. Sveitsiläinen Zug sai raumalaiset sulamaan juuri tarvittavan verran ja eteni neljän joukkoon yhteismaalein 4–3.
Lukko lähti illan vieraspeliin 3–1-johdossa. Se sai Zugin pidettyä kurissa vielä avauserän, mutta toisessa kyyti oli kylmää.
Zug mätti kolme maalia ja siirtyi yhteisosumissa yhtäkkiä 4–3-johtoon.
Päätöserässä Lukko järjesti painostusta, mutta ei saanut maaliakaan aikaan. Näin ollen ottelu päättyi 3–0 sveitsiläisille, jotka etenivät jatkoon.
Aiemmin illalla Ilves ja KalPa putosivat niin ikään puolivälierissä.
CHL:n välierissä nähdään tänä vuonna kolme ruotsalaisjoukkuetta. Toisessa semifinaalissa kohtaavat SHL-seurat Frölunda ja Brynäs. Lukon peitonnut Zug haastaa Ruotsin hallitsevan mestarin Luulajan.