Jalkapallon Englannin Valioliigan Chelsea on saanut tuntuvat sakot joulukuisen Aston Villa -ottelun tapahtumista, kertoi Englannin jalkapalloliitto perjantaina.

Chelsean taustajoukkoihin kuuluva henkilö heitti ottelussa muovipullon kohti Aston Villan vaihtopenkkiä, ja heitto toi Chelsealle maksettavaa 150 000 puntaa eli noin 173 000 euroa.

Pullo lensi sen jälkeen, kun Villa oli noussut kahdella Ollie Watkinsin maalilla 2–1-voittoon kotijoukkue Chelseasta. Kurinpitopäätöksessä todettiin, että Chelsea "ei huolehtinut siitä, että pelaajat ja/tai muut henkilöt teknisellä alueella käyttäytyvät sopivalla tavalla loppuvihellyksen jälkeen".