Ranskan jääkiekkoliitto on hyllyttänyt pelaajansa Pierre Crinonin, joka oli tapellut Kanadan Tom Wilsonin kanssa olympialaisten alkulohkovaiheen ottelussa.

Kanadan ja Ranskan välistä kamppailua oli ollut jäljellä enää seitsemän minuuttia, jolloin kaksikko otti voimakkaasti yhteen. Molemmat saivat tilanteesta ottelurangaistukset. Kansainvälinen jääkiekkoliitto ei antanut lisäsanktioita, mutta nyt Ranskan lajiliitto on antanut omansa.

Ranskan jääkiekkoliiton Pierre-Yves Gerbeau on käynyt keskustelun Crinonin kanssa tilanteesta ja on päättänyt maan olympiakomitean kanssa yhteisymmärryksessä päättänyt hyllyttää pelaajansa lopputurnauksen ajaksi.

– Ranskan jääkiekkoliitto haluaa muistuttaa kaikkia Ranskan maajoukkuepelipaitaa käyttävää pelaajaa arvoista sekä heidän velvollisuudestaan ​​näyttää hyvää esimerkkiä, erityisesti olympialaisten aikana”, liitto kirjoitti lausunnossaan.

Liitto ei rankaise Crinonia tappelemisesta, vaan sen jälkeen tapahtuneesta tilanteesta, jossa hän poistui jäältä ja elehti yleisölle.

– Siksi Pierre Crinonin käytös on selkeä olympiahengen loukkaus ja heikentää myös lajimme arvoja, liitto totesi.

Itse ottelu päättyi Kanadan 10-2-voittoon. Ranska kohtaa pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Saksan. Kanadalla on vastassa joko Tanska tai Tshekki.