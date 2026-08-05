



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Kalle Rovanperästä liikkuu hurja huhu – "En sulje mitään pois"

5:42 Suomen MM-ralliin saatiin tänäkin vuonna suomalaisvoittajat: Sami Pajari ja Marko Salminen juhlivat sunnuntaina ykkössijaa Himoksen maisemissa Jämsässä

Julkaistu 29 minuuttia sitten

Mikko Hyytiä

Rallia hän ei omien sanojensa mukaan ole seurannut juuri lainkaan.

– Olen ollut ylpeä siitä, että olen pystynyt ottamaan etäisyyttä.

– Valtaosaa kisoista en seuraa ollenkaan. Katson vain, jos Takamoto (Katsuta) tai Roope (Korhonen) ajavat hyvin. Näen tulokset sunnuntaina ja seuraan ehkä viimeisen erikoiskokeen. Viikonlopun aikana en tee mitään. En katso tv-lähetyksiä suorana.

Kysymykseen siitä, onko Rovanperä kaivannut rallia, vastaus on kaksitahoinen.

– Olen alkanut kaivata rallin ajamista, en niinkään näitä kisatapahtumia. Auton ajaminen on aina hauskaa, ja sitä kaipaa, kun sitä ei pääse tekemään.

Rovanperä kertoi viime viikolla MTV Urheilulle lähtevänsä ensi kauteen puhtaalta pöydältä. Italialainen rallibloggaaja Andrea Gambardella kirjoitti viikko sitten, että Toyota olisi antanut Rovanperälle vaihtoehdoiksi joko täysipäiväisen paluun rallin MM-sarjaan tai tulevaisuuden ratapuolella kestävyysautoilun WEC-sarjassa.

– WEC-vaihtoehtoa pidetään monimutkaisempana. Siellä kilpailemiseen liittyvien erityisvaatimusten lisäksi Toyotalla on jo erittäin kilpailukykyinen kokoonpano hyperautoluokassa. Ensimmäinen askel voisi siis kulkea Lexus LMGT3 -ohjelman kautt, Gambardella kirjoittaa.

– Tiedot viittaavat siihen, että Toyotan aikeissa olisi tuoda Rovanperä takaisin rallin MM-sarjaan.

Gambardellan tiedot ovat aiemmin osuneet maaliin vaihtelevalla menestyksellä, mutta huomionarvoista on, että Rovanperä itse pitää kaikki vaihtoehdot pöydällä eikä sulje mitään pois.

– Kun kesä päättyy, alamme (Toyotan kanssa) neuvotella seuraavista jutuista. Käymme molempien ajatukset läpi. Haluan kuulla, mitä Toyota ajattelee ja mitä he haluavat. Sitten katsotaan, ovatko omat ajatukseni linjassa sen kanssa. Tähän mennessä olen yrittänyt olla ajattelematta tulevaisuutta. Sen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, täytyy tuntua oikealta.

Sen Rovanperä vahvistaa, että rata-autoilu on "listan kärjessä".

– Suunnitelmissani ei ole lähteä ajamaan rallia, jos tarjolla on jotain muuta. Mutta kuten sanoin, lähdemme nollasta. Minulla on mieli avoimena, ja kaikki on mahdollista. En sulje mitään pois.

Rallin MM-sarjassa siirrytään ensi kaudella nykyisistä Rally1-autoista huomattavasti hitaampiin ja yksinkertaisempiin WRC27-autoihin. Toyota on ainoa autonvalmistaja, joka rakentaa uutta autoa ensi kaudeksi, ja tiimi on pestannut auton testaajaksi vuoden 2019 maailmanmestarin Ott Tänakin.

– Olen jutellut Ottin kanssa muutaman kerran. Videoiden perusteella uudet autot eivät vaikuta kovin jännittäviltä. En ole ajanut niillä, joten en osaa sanoa. Ne ovat hyvin erilaisia kuin nykyiset, Rovanperä sanoi.

– Jos asiasta (paluusta rallin MM-sarjaan) edes keskusteltaisiin, silloin uutta autoa pitäisi testata jossain kohtaa. Mutta tällä hetkellä ei ole mitään suunnitelmaa.

Toyotan apulaistallipäällikkö Juha Kankkunen kertoi Rallit.fi-sivustolle kesäkuussa Kreikassa, että Toyota ajattaa ensi vuonna kuutta autoa ja tallin kuljettajakokoonpano vahvistetaan elokuun lopussa ajettavan Paraguayn MM-rallin jälkeen.

Tänä vuonna Toyota on ajattanut vain viittä autoa, ja joulukuussa 43 vuotta täyttävän Sebastien Ogierin jatkaminen MM-sarjassa on epävarmaa. Periaatteessa Toyotalla voisi siis olla tilaa niin Rovanperälle kuin Tänakille, joka hänkään ei ole suoraan sanonut, että ei aja ensi kaudella MM-sarjassa.

Dirtfish kysyi Tänakilta Jyväskylässä, nähdäänkö hänet ensi kaudella MM-sarjassa ja haluaisiko hän palata ensi kaudeksi MM-sarjaan.

Molempiin kysymyksiin saatiin sama vastaus.

– Näette sitten ensi vuonna.

Mikko Hyytiä MTV Uutiset Mikko Hyytiä työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Sähköposti: mikko.hyytia@mtv.fi

Toyotan huhutaan houkuttelevan Kalle Rovanperää takaisin MM-ralliin | MTV Uutiset