Elokuu vie kohti syksyä, mutta meteorologin mukaan helteitäkin voidaan vielä nähdä.
Kuluva kesä on saattanut monen mielestä tuntua tavanomaista viileämmältä, vaikka lämpöä on tilastojen valossa riittänyt.
Tunne ei ole pelkkää kuvitelmaa, vaan johtuu osin siitä, että viime vuosina on totuttu poikkeuksellisen kuumiin jaksoihin, sanoo meteorologi Jenna Salminen.
– Heinäkuu oli tavanomainen. Kun viime vuosina heinäkuut ovat olleet kuumia, niin kyllä se voi tuntua vilpoiselta.
Monille kesä tarkoittaa helteitä. Virallisesti hellepäiväksi lasketaan päivä, jolloin lämpötila nousee vähintään 25,1 asteeseen.
Monien mielestä jo 20–24 asteen lämpötila tuntuu kesäisen lämpimältä, vaikka sitä ei tilastoida hellepäiväksi.
– Eihän se sulje pois sitä, etteikö meillä olisi kesäisiä päiviä, vaikka tilastoihin ei kirjautuisikaan yhtään hellepäivää.
Vielä hellepäiviä?
Elokuussa lämpötilat alkavat laskea, mutta alkukuussa on vielä yleisesti 20 asteen päiviä suuressa osassa maata. Loppukuuta kohti lämpö painottuu etelään, ja pohjoisessa syksy alkaa kolkutella.
Salmisen mukaan muutama hellepäivä saattaa vielä tulla.
– Aiempina vuosina helteitä on nähty sekä elokuussa että syyskuussa. Suomessa on keskimäärin 37 hellepäivää vuodessa jossain päin maata, ja tänä vuonna niitä on tähän mennessä ollut 33, Salminen kertoo.
Ensi viikolla korkeapaine saattaa tuoda etelästä lämmintä ilmaa. Elokuun puolivälissä luvassa voi olla lämpöä sateiden kera.