Useita ihmisiä on haavoittunut Venäjän yöllisissä iskuissa.
Venäjän iskut ovat surmanneet yhteensä ainakin kaksi ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja sen ympäristössä, kertovat paikalliset viranomaiset. Venäjä on tehnyt keskiviikon vastaisena yönä ohjus- ja drooni-iskuja Ukrainaan.
Kiovan sotilashallinnon mukaan iskut vahingoittivat asuin- ja varastorakennuksia. Sotilashallinnon mukaan iskuissa kuoli ainakin yksi ihminen ja useita muita haavoittui.
Lisäksi yhden ihmisen kerrotaan kuolleen Buchan alueella Kiovan länsipuolella. Paikallisten viranomaisten mukaan Kiovaa ympäröivillä alueilla on haavoittunut parisenkymmentä ihmistä.
Uutista päivitetty 5.8. kello 6.34: lisätty tieto toisesta kuolonuhrista.