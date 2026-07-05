Toyotan Sebastien Ogier ei ole uusien sääntöjen ystävä, vaikkei ole edes perehtynyt niihin kunnolla.

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Toyota on toistaiseksi ainoa valmistaja, joka on vahvistanut rakentavansa täysin uuden WRC27-sääntöjen mukaisen auton.

Jotta ensi kaudellakin saataisiin autovalmistajia osallistumaan rallin MM-sarjaan, FIA haluaa tarjota nykyisille valmistajille, Hyundaille ja M-Sport Fordille, sekä yksityistalleille mahdollisuuden kilpailla MM-sarjan kärjessä myös kahden seuraavan kauden ajan.

Sen takia on kehitetty Rally2 WRC Kit, joka voidaan asentaa Rally2-autoihin, jotka on homologoitu ennen 31. joulukuuta 2026. Kitillä varustetut autot saavat kilpailla WRC27-autojen kanssa kausilla 2027 ja 2028.

Paketin luokittelusta vastaa valmistajaksi rekisteröitynyt rakentaja, ja auton on osallistuttava vähintään kahdella autolla kaikkiin rallin MM-sarjan kalenteriin kuuluviin kilpailuihin.

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