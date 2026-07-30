Sebastien Ogier ei ole luopunut unelmastaan taistella uransa kymmenennestä rallin maailmanmestaruudesta.

Ogier, 42, on ajanut viime kaudet Toyotan WRC-tallin osa-aikaisena kuljettajana. Viime vuonna hän saavutti yhdeksännen MM-tittelinsä, vaikka jätti kolme osakilpailua ajamatta.

Tänä vuonna Ogier ei pystynyt tekemään yhtä vakuuttavaa tulosta kauden avauspuoliskon kisoissaan. Ranskalaisässä on MM-sarjassa neljäntenä, mutta hänellä on yhä eväät taistella historiallisesta kymmenennestä mestaruudestaan.

Ogierin ero MM-sarjan kärkikuljettajaan Elfyn Evansiin on 38 pistettä ennen torstaina käynnistyvää Suomen MM-rallia.

– Se on iso pistemäärä, joten sen kurominen umpeen ei ole helppoa. Mutta olen sitä mieltä, ettei taistelu ole ohi, Ogier kertoi MTV Urheilulle.

– Meidän pitää jatkaa yrittämistä ja katsoa, pystymmekö saamaan eron umpeen. Jäljellä on vielä viisi sorarallia, joten MM-sarjan kärkikuljettajien tehtävä ei ole helppo. Sen takia mitä tahansa voi tapahtua, Toyota-tähti lisäsi.

Ogier nosti esiin toukokuussa ajetun Portugalin MM-rallin tapahtumat. Ogier starttasi kisan päätöspäivään tuntuvassa johtoasemassa, mutta hän kärsi rengasrikon viimeistä edellisellä erikoiskokeella – kuten myös hänen tallikaverinsa Sami Pajari, joka oli kisassa kolmantena.

– Näitä rengasongelmia voi tapahtua valitettavankin usein, mikä tarkoittaa sitä, ettei kukaan voi olla varma tuloksestaan (ennen maalia). Sen vuoksi jatkamme puskemista ja katsomme, mikä on mahdollista, Ogier tähdensi.

Kuluvalla kaudella Ogier on jättänyt väliin kaksi osakilpailua, helmikuussa ajetun Ruotsin rallin ja huhtikuisen Kroatian asvalttikisan. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Ogier ajaa kaikki loppuvuoden rallit, mutta tätä ranskalaistähti ei vielä vahvistanut.

– Tiimi päätti, ettei se vielä tiedota mitään asiasta, koska tällä viikolla jouduin vaihtamaan kartanlukijaa Suomen MM-ralliin (Julien Ingrassia tuli henkilökohtaisten syiden vuoksi sivuun jääneen Vincent Landais’n tilalle). Heidän oli tarkoitus tiedottaa tilanteesta, mutta se tapahtuu vasta rallin jälkeen, Ogier paljasti.