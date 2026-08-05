Teknologiateollisuus kertoo tilausten kasvusta.
Suomen teknologiateollisuuden näkymät paranivat vuoden toisella neljänneksellä.
Teknologiateollisuus kertoo, että uusien tilausten ja tilauskantojen arvo nousi alkuvuoteen verrattuna. Myös kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on kasvanut tasaisesti yli vuoden ajan.
Teknologiateollisuuden mukaan vahvistuva suhdanne parantaa vientiyritysten mahdollisuuksia investoida, kasvattaa tuotantoa ja lisätä henkilöstöä. Lähi-idän sota ja poukkoilevat tullit luovat kuitenkin edelleen epävarmuutta maailmantalouteen.