Sebastien Ogierin kartanlukija Julien Ingrassia on kommentoinut kaksikon rajua ulosajoa L’Equipe-lehdelle.

Ogier ja Ingrassia ajoivat rajusti ulos Suomen MM-rallissa viime viikonloppuna. Rajun ulosajon jälkeen kaksikko vietiin sairaalaan jatkotutkimuksiin. Ingrassia selvisi tilanteesta ilman suurempia vammoja, Ogier lievällä aivotärähdyksellä.

Ingrassia on nyt kertonut lisätietoja kaksikon hurjan kolarin jälkeisistä hetkistä.

– Kun Seb ajoi ulos, huomasin, etten ollut loukannut itseäni, joten toimin ohjeiden mukaisesti ja painoin OK-nappia, eikä pelastusyksikköä kutsuttu paikalle ja erikoiskoe sai jatkua, Ingrassia pohjustaa L’Equipelle.

Pian Ingrassia huomasi kuitenkin Ogierin loukkaantuneen.

– Näin Sebin kaatuvan nurmikolle ja menettävän tajuntansa. Siitä onnettomuus sai aivan uuden ulottuvuuden, Ingrassia kertoo.

– Hänen silmänsä eivät enää räpyttäneet, ääniä ei kuulunut, eikä mitään näkynyt. Muutaman katsojan kanssa pidimme hänen päätään paikallaan ja tuuletin häntä muistikirjallani. Se oli huolestuttava hetki.