Kalle Rovanperän debyyttikausi Japanin Super Formula -sarjassa on peruttu. Rovanperä kertoo asiasta sosiaalisessa mediassa.

Rovanperän mukaan päätös perustuu terveydelliseen arvioon.

– Olen taistellut terveydellisten ongelmien kanssa jo pidempään, ja ne ovat vain pahentuneet tänä vuonna. Terveyteni ei anna minun jatkaa turvallisesti. Tämän asian kuntoon laittaminen on ykköstavoitteeni.

Rovanperä korostaa, ettei hänen uransa ratapuolella jää tähän.

– Teen kovasti hommia palatakseni vahvempana.

Juttu päivittyy.