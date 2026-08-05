Linda Lampenius ja Pernilla Wahlgren järjestivät Pete Parkkoselle jekun Ruotsin suositussa yhteislauluohjelmassa.
Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyivät Allsång på Skansen -lauluohjelmassa keskiviikkona 4.8. nähdyssä jaksossa.
Juontaja Pernilla Wahlgren haastatteli kaksikkoa lavalla ennen heidän esiintymistään. Wahlgren pyysi saada pidellä Lampeniuksen arvokasta viulua käsissään. Yhtäkkiä viulu kuitenkin putosi hänen käsistään maahan.
Pete Parkkonen joutui jekutetuksi.STELLA Pictures
Järkyttynyt Lampenius kiljahti nähdessään tilanteen ja Wahlgren yritti rauhoitella viulistia pyytämällä anteeksi. Pete Parkkonen seurasi tilannetta ihmeissään ja oli jo aikeissa poistua lavalta, kunnes sai kuulla, että häntä on vedätetty.
– Olen pahoillani, mutta se oli pila Pete! Wahlgren ilmoitti.
Jekun kerrottiin olleen alun perin Lampeniuksen idea.
– Linda kertoi, että olet aina peloissasi koskiessasi viuluun, Wahlgren sanoi Petelle.