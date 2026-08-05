Juontaja pudotti Linda Lampeniuksen viulun Allsång på Skansenin lavalle – näin kuumottava tilanne ratkesi

Järkyttynyt Lampenius kiljahti nähdessään tilanteen ja Wahlgren yritti rauhoitella viulistia pyytämällä anteeksi. Pete Parkkonen seurasi tilannetta ihmeissään ja oli jo aikeissa poistua lavalta, kunnes sai kuulla, että häntä on vedätetty.

Hupaisan tilanteen jälkeen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esittivät Liekinheitin-kappaleensa liveyleisölle. Yleisössä nähtiin paljon Suomen lippuja ja suomalaisfaneja.