Ranskassa riehuneet maastopalot paljastivat maan uumenista jotain vielä vaarallisempaa.
Ranskan rannikolla Gironden departementissa riehuneet laajat metsäpalot nostattivat kirjaimellisesti esiin toisen maailmansodan kauhut.
Amerikkalaisen uutiskanavan CNN:n ja Britannian yleisradion BBC:n mukaan pahoin kärsineen Le Porgen rannikkokunnan alueelta kuultiin metsäpalojen aikana räjähdyksiä.
Le Porgen pormestari kertoi, että palojen aikana alueelta kuului yli sata räjähdystä.
Aluksi pamahdusten luultiin olleen paloissa räjähtäneitä kaasupulloja. Sittemmin alueelta on löydetty yli 400 toisen maailmansodan aikaista räjähdettä tai ammusta.
Viranomaisten kertomien tietojen mukaan maasta on paljastunut sekä ranskalaisia että saksalaisia ammuksia.
Lue myös: Poikkeuksellisen voimakas El Niño on alkanut – seuraukset katastrofaaliset
Räjähteisiin erikoistuneet ryhmät ovat joutuneet siivoamaan kranaatteja ja ampumatarvikkeita alueelta, jonne aiemmin evakuoituja asukkaita on sittemmin alkanut palata.
Haudattu tarkoituksella?
Le Porgen pormestarin Martial Zaninettin mukaan alueen asukkaat olivat täysin tietämättömiä maan alla muhineesta vaarasta.
Ranskassa ja Keski-Euroopassa sodanaikaisia ampumatarvikkeita löytyy yleisesti "sieltä täältä", mutta Le Porgen tapauksessa kyseessä oli poikkeuksellisen suuri määrä räjähteitä.