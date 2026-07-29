Teemu Suninen tavoittelee paluuta rallin MM-sarjan pääluokkaan ensi kaudella, ja tuoreet kommentit antavat vahvan vihjeen siitä, mihin suuntaan suomalaisen ura saattaa olla etenemässä.

Suninen on ajanut vahvan kauden sekä rallin EM-sarjassa että MM-sarjan WRC2-luokassa. Hän sijoittui Viron MM-rallissa toiseksi WRC2-luokassa ja juhli heti perään uransa ensimmäistä EM-rallivoittoa Puolan asvalttikilpailussa.

Jo ennen Viron MM-rallia Sunisen tulevaisuus nousi puheenaiheeksi, kun hän testasi Lancialle uutta Ypsilon Rally2 HF -autoa.

Suninen ei halunnut avata testin yksityiskohtia, mutta myönsi kokemuksen olleen lupaava.

– En pysty oikein kommentoimaan. Hyvin odotetun mukainen ja potentiaalia siinä autossa on, Suninen sanoi.

Samalla hän antoi vihjeen siitä, että yhteistyö voisi jatkua myös tulevaisuudessa.

– Sanotaan vaikka näin, että mielellään voisi sielläkin ensi vuonna töitä tehdä.

Lancian kiinnostus Sunisen käyttämiseen testeissä ei tullut suomalaiselle ihan puun takaa.

– Oli se tiedossa muutamaa viikkoa ennen, mutta oli tämä kilpailukalenteri suunniteltu tähän ympärille jo ennen kuin ne testit tulivat tietooni.

Tiivis aikataulu aiheutti omat haasteensa, mutta suomalainen ei epäröinyt tarttua tilaisuuteen.

– Kyllä se kalenterin aika tiukoille laittoi, mutta koin kuitenkin, että se on sellainen mahdollisuus, että se on pakko ottaa.

Lancia tekee parhaillaan vahvaa paluuta rallin huipulle ja etsii kuljettajia MM-ralliprojektilleen.

– En usko, että siinä oli kyse vain auton testaamisesta, vaan eiköhän siellä ukot pitäneet silmiä auki sen suhteen, että miten me töitä tehdään, Suninen arvioi.