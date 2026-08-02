Jari-Matti Latvala onnistui kolmannella yrittämällään tavoitteessaan olla Suomen MM-rallin nopein Rally2-kuljettaja. Kokenut rattimies kuitenkin rauhoitteli innokkaimpia kisan jälkeen.

Kaksi vuotta sitten Latvala taipui Oliver Solbergille, viime vuonna edelle ennätti Roope Korhonen. Nyt kaikkien aikojen kokenein MM-rallikuljettaja oli koko Rally2-joukon nopein ja tuuletti maalissa 21,4 sekuntia Viron Robert Virvestä nopeampana.

– On mahtava fiilis. Kolmas kerta sanoi toden, vaikka perjantain jälkeen näytti vähän vaikeammalta. Vesisateet tekivät tästä vaikean kisan perjantaina. Lauantaina oli liukasta, ja pito vaihteli. Todella paljon tapahtumia on ollut, ulosajojakin. Koko ajan on pitänyt pitää pää kylmänä. Se tuotti tulosta, kun jaksoi vain pitää pään kylmänä eikä lähtenyt ottamaan mitään yltiöpäisiä riskejä.

– Tällä tuloksella elää pitkään!

Latvala on ollut Suomen MM-ralliin osallistumisesta viime vuosina erittäin innoissaan, eikä tämä into ainakaan laantunut, kun pitkään odotettu ykkössija oli viimein totta.

– Kun oma urani ammattilaisena päättyi vuonna 2019, se loppui vähän huonosti. En ollut omalla tasollani, ja elämässä oli vaikeuksia. Siitä jäi harmitus, että en antanut parastani. Ajattelin, että jonain päivänä haluan kerran vielä osoittaa, että minulla olisi ollut elementit ajaa hyvin, kun kaikki on kunnossa.

– Kaikkein tärkein asia on ollut todistaa itselle, että pystyn vielä ajamaan paineen alla, kun se tilanne tulee.