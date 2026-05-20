



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Ott Tänakista kovaa spekulaatiota – Toyotalta uusi lausunto

Ott Tänakin tilanne puhuttaa.

Julkaistu 7 minuuttia sitten

Toni Heinonen

Ott Tänak ja Toyota löivät tänä vuonna jälleen hynttyyt yhteen. MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Japanin MM-ralli 28.–31.5. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026. Tänak jätti Toyotan WRC-rallitiimin mestaruuskautensa 2019 jälkeen ison kohun saattelemana. Virolaistähti loikkasi yllättäen Hyundain leiriin, jonka hän jätti jo kertaalleen kaudeksi 2023, mutta palasi heti seuraavana vuonna takaisin tiimiin. Mutta viime syksynä Tänak jysäytti jälleen ison uutispommin kertoessaan, että hän jättää rallin MM-sarjan toistaiseksi. Tänak ei ole kilpaillut tällä kaudella, mutta hän on viettänyt paljon aikaa ralliauton kabiinissa. Toyota nimittäin pestasi ex-tähtensä testikuljettajaksi ja kehittämään tallin uutta WRC27-luokituksen autoa, joka tulee MM-sarjan pääluokkaan ensi vuonna. Tänak on keväästä lähtien testannut säännöllisesti seuraavan sukupolven ralliautoa, joka tekniikaltaan perustuu nykyisiin Rally2-autoihin. Viimeksi tiistaina Tänak keräsi autolla arvokasta dataa ja lennätti soraa Keski-Suomessa. Nyt Toyotan WRC-talli on kommentoinut virallisesti Tänakin pestausta MTV Urheilulle välittämässään lausunnossa. – TGR-WRT valmistautuu parhaillaan täysipainoisesti kilpailemaan rallin MM-sarjassa vuonna 2027 FIA:n julkaisemien uusien teknisten sääntöjen mukaisesti. Kehitystyö on käynnissä ja sisältää laajan testiohjelman.

– Nykyisten Rally1-kuljettajiemme tiivis kilpailu- ja testikalenteri tarkoittaa sitä, että heillä on rajallisesti aikaa ja mahdollisuuksia osallistua uuden auton kehitystyöhön täysipainoisesti. Kehitystyön edistämiseksi ja lisäpalautteen saamiseksi kuljettajilta olemme pyytäneet Ott Tänakia mukaan tuomaan asiantuntemustaan ja kokemustaan sekä antamaan arvokasta palautetta tekniselle tiimillemme, tiimin lausunnossa todetaan.

Tänakin testipesti on nostanut esiin spekulaatioita siitä, voisiko Tänak palata ensi vuonna Toyotan viralliseksi tehdaskuskiksi rallin MM-sarjassa. Tiimi toppuuttelee vielä näitä puheita.

– Tällä hetkellä Ott toimii ainoastaan uuden auton kehitysohjelman testikuljettajana.

Tänak kilpaili edellisen kerran lähes puoli vuotta sitten Saudi-Arabian MM-rallissa. Keväällä hän palasi testien merkeissä ralliauton rattiin ja siitä lähtien hän on ajanut kehitystestiä muutaman viikon välein.

– Useiden kuukausien ajotauon jälkeen ja vietettyäni arvokasta aikaa kotona minulle alkoi luonnollisesti tulla halu päästä takaisin ralliautoon. Mahdollisuus testata tätä uutta autoa kiinnosti minua, samoin tilaisuus tehdä jälleen yhteistyötä tiimin kanssa, jonka tunnen hyvin entuudestaan, sekä antaa omaa palautettani, Tänak kommentoi.

– Tällä hetkellä olen vain testaamassa autoa, eikä kyse ole muusta, virolaistähti lisäsi painokkaasti.

Toyotan nykyisistä kuljettajista Elfyn Evans, Oliver Solberg, Sami Pajari ja Takamoto Katsuta ovat testanneet tiimin WRC27-autoa kevään aikana. Hallitseva mestari Sebastien Ogier ei ole sen sijaan ajanut autolla.

Toni Heinonen MTV Uutiset

Toyotalta virallinen lausunto Ott Tänakista | MTV Uutiset