Ott Tänak ja Toyota löivät tänä vuonna jälleen hynttyyt yhteen.
Tänak jätti Toyotan WRC-rallitiimin mestaruuskautensa 2019 jälkeen ison kohun saattelemana. Virolaistähti loikkasi yllättäen Hyundain leiriin, jonka hän jätti jo kertaalleen kaudeksi 2023, mutta palasi heti seuraavana vuonna takaisin tiimiin.
Mutta viime syksynä Tänak jysäytti jälleen ison uutispommin kertoessaan, että hän jättää rallin MM-sarjan toistaiseksi.
Tänak ei ole kilpaillut tällä kaudella, mutta hän on viettänyt paljon aikaa ralliauton kabiinissa. Toyota nimittäin pestasi ex-tähtensä testikuljettajaksi ja kehittämään tallin uutta WRC27-luokituksen autoa, joka tulee MM-sarjan pääluokkaan ensi vuonna.
Tänak on keväästä lähtien testannut säännöllisesti seuraavan sukupolven ralliautoa, joka tekniikaltaan perustuu nykyisiin Rally2-autoihin. Viimeksi tiistaina Tänak keräsi autolla arvokasta dataa ja lennätti soraa Keski-Suomessa.
Nyt Toyotan WRC-talli on kommentoinut virallisesti Tänakin pestausta MTV Urheilulle välittämässään lausunnossa.
– TGR-WRT valmistautuu parhaillaan täysipainoisesti kilpailemaan rallin MM-sarjassa vuonna 2027 FIA:n julkaisemien uusien teknisten sääntöjen mukaisesti. Kehitystyö on käynnissä ja sisältää laajan testiohjelman.