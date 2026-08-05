Ukrainalainen Volodymyr perusti kahvilan Imatralle aivan liki vihollista
4:34Imatra yrittää selviytyä sulkeutuneen itärajan tuntumassa.
Julkaistu 05.08.2026 10:18
Emma Kilpinen
Imatra on elänyt vaikeita vuosia itärajan sulkeuduttua joulukuussa 2023.
Vielä muutama vuosi sitten kaupungin elinvoima nojasi pitkälti venäläismatkailijoihin, mutta nyt työttömyys on noussut lähes 18 prosenttiin ja moni yritys on joutunut lopettamaan toimintansa.
Vaikeuksista huolimatta Imatralla ei ole luovutettu. Paikalliset yrittäjät investoivat, avaavat uusia yrityksiä ja uskovat kaupungin tulevaisuuteen.
Rakennusyrittäjä Tapio Rautio osti kolme vuotta sitten Imatralta kauppakeskus Mansikkapaikan, vaikka hän ei saa siitä palkkaa.
– Kolme vuotta ollaan omistettu tätä ja koitettu nostaa entiseen ehdotukseensa. Leipä ei ole helpossa, mutta matalan hierarkian ansiosta saadaan pidettyä vuokrat alhaisina ja tuotettua imatralaisille palveluita. Jos kaikki palvelut häviävät, ei täällä ole enää mitään, Rautio sanoo.
Tuomas Rautio uskoo, että kovalla työllä on mahdollisuus nousta vaikeistakin tilanteista.
Myös Imatran uudessa matkakeskuksessa on nähty uusia avauksia.
Ukrainasta Suomeen muuttanut Volodymyr Bekaurin perhe avasi sinne kesän alussa kahvilan. Perheellä on ennestään kahvila Ruokolahdella.
Bekauri myöntää, ettei Imatra ole helppo paikka pyörittää yritystä.
Uuden yrityksen perustaminen ei ole ollut helppoa.
– Pitää tehdä paljon töitä, suunnitella ja markkinoida. Teemme nyt noin 15 tunnin työpäiviä pienellä tiimillä, Bekauri kertoo.
Silti hän uskoo yrityksen menestykseen.
– Pikkuhiljaa ihmiset ovat kiinnostuneet, ja asiakkaita tulee joka päivä enemmän.
Tältä Bekaurin perheen kahvila näyttää.
Tyhjät liiketilat kertovat muutoksesta
Imatran keskustassa vaikea taloustilanne näkyy katukuvassa. Tyhjät liiketilat muistuttavat siitä, kuinka voimakkaasti rajan sulkeutuminen on vaikuttanut kaupungin talouteen.
Vuoksen Kirjakauppa on ollut pystyssä jo 85 vuotta. Kaupan yrittäjä Markus Sainion mukaan haasteita on tullut useita peräkkäin.
– Ihmismäärän väheneminen on ollut yksi asia. Rajan sulkeutuminen tarkoitti täällä noin miljoonan euron päivittäisen liikevaihdon menetystä.
Vaikeuksista huolimatta hän näkee myös myönteisen ilmiön.
– Yhteisöllisyys on kasvanut. Ihmisillä on halu pitää kirjakauppa ja muut paikalliset liikkeet hengissä. Toistaiseksi olemme pärjänneet, vaikka olemme joutuneet tekemään sopeutustoimia.
Vuoksen kirjakaupan omistajat ovat huomanneet, että erityisesti paikallisteokset iskevät imatralaisiin.
Tukitoimet eivät ole tehneet merkittäviä muutoksia
Hallitus käynnisti vuonna 2024 Itäisen Suomen ohjelman vauhdittaakseen alueen kasvua ja investointeja.
Imatran kaupunginjohtaja Matias Hildenin mukaan vaikutukset ovat kuitenkin jääneet toistaiseksi vähäisiksi.
– Tiettyjä yritystukivaltuuksia on tullut, mutta ne ovat varsin pieniä siihen nähden, kuinka suuret vaikutukset rajan sulkeutumisella on ollut.
Imatran kaupunginjohtaja Matias Hilden.
Hilden muistuttaa kuitenkin, että kaupungissa tapahtuu myös paljon myönteistä kehitystä.
– Julkisuudessa korostuvat usein huonot uutiset, mutta taustalla tapahtuu paljon positiivista.
Hänen mukaansa kaupungin tulevaisuus riippuu myös asukkaiden omista valinnoista.
– Iso asia on se, miten itse ajattelemme ja mitä teemme oman kotikaupunkimme eteen ihan arkisissa valinnoissa.
Katse tulevaisuuteen
Imatralaisilla on erilaisia näkemyksiä siitä, miten alue saadaan uuteen kukoistukseensa.
Raution mielestä raja on saatava auki. Sen lisäksi hänen mielestään investointeja pitäisi lisätä alueella.
– Tämä on rajakaupunki. Jos raja olisi auki, tilanne olisi aivan toisenlainen, Rautio sanoo.
Bekauri puolestaan uskoo, että Imatran tulevaisuus voi löytyä uusista matkailijoista.
– Tänne pitäisi saada enemmän turisteja Euroopasta. Jos yksi ihminen haluaa tulla Imatralle, sitten tulee toinen, kolmas, sata ja ehkä tuhatkin.
Itäraja on ollut suljettuna joulukuusta 2023. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus ehdotti tämän vuoden heinäkuussa, että niin kutsuttua käännytyslakia jatkettaisiin vuoden 2028 loppuun. Päätöstä lain jatkamisesta ei ole vielä tehty.
Emma Kilpinen työskentelee MTV Uutisissa kotimaan ja ulkomaan uutisten parissa. Häntä kiinnostavat erityisesti lapsia ja nuoria koskettavat aiheet ja ilmiöt. Kilpinen ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä.