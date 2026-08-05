Imatra on elänyt vaikeita vuosia itärajan sulkeuduttua joulukuussa 2023.

Vielä muutama vuosi sitten kaupungin elinvoima nojasi pitkälti venäläismatkailijoihin, mutta nyt työttömyys on noussut lähes 18 prosenttiin ja moni yritys on joutunut lopettamaan toimintansa.

Vaikeuksista huolimatta Imatralla ei ole luovutettu. Paikalliset yrittäjät investoivat, avaavat uusia yrityksiä ja uskovat kaupungin tulevaisuuteen.

Rakennusyrittäjä Tapio Rautio osti kolme vuotta sitten Imatralta kauppakeskus Mansikkapaikan, vaikka hän ei saa siitä palkkaa.

– Kolme vuotta ollaan omistettu tätä ja koitettu nostaa entiseen ehdotukseensa. Leipä ei ole helpossa, mutta matalan hierarkian ansiosta saadaan pidettyä vuokrat alhaisina ja tuotettua imatralaisille palveluita. Jos kaikki palvelut häviävät, ei täällä ole enää mitään, Rautio sanoo.

Tuomas Rautio uskoo, että kovalla työllä on mahdollisuus nousta vaikeistakin tilanteista.

Myös Imatran uudessa matkakeskuksessa on nähty uusia avauksia.

Ukrainasta Suomeen muuttanut Volodymyr Bekaurin perhe avasi sinne kesän alussa kahvilan. Perheellä on ennestään kahvila Ruokolahdella.