Tuhannet ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan monsuunisateiden takia Intiassa.
Intiassa monsuunisateiden aiheuttamat tulvat ja maanvyörymät ovat surmanneet yli sata ihmistä heinäkuusta lähtien.
Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan monsuunisateiden takia.
Pahiten tulvista ja maanvyörymistä on kärsinyt Koillis-Intiassa sijaitseva Assamin osavaltio.
Assamin pääministerin Himanta Biswa Sarman mukaan siellä on kuollut lähemmäs 90 ihmistä.
Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiltä lahjoituksia hätäapua sekä kunnostustöitä varten.
Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääri-ilmiöitä.