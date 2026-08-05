Palellutatko sormesi jääpalapussia avatessa? Kun tilanne – tai drinkki – vaatii runsaasti jääpaloja, kannattaa muistaa tämä tekniikka jääpalojen irti saamiseksi.

Jääpalat viilentävät lämpimällä kelillä mukavasti juomia. Jääpalapussien kanssa räpeltäminen ja palojen irrottaminen yksi kerrallaan on kuitenkin aikaa vievää puuhaa.

Kun pussista tarvitaan kaikki palat käyttöön, kannattaakin avuksi napata tekniikka, joka tuli monelle uutena tietona hittivideon myötä somessa joitain vuosia sitten.

Yllä olevalla videolla näytetään, miten kaikki jääpalat saa putoamaan näppärästi jääpalapussin pohjalle.

Helpon kikan avulla pussista saa helposti niin monta jääpalaa kerrallaan kuin haluaa, ja mikä tärkeintä, niin sormet eivät palellu yksittäisten jääpalojen kanssa räpeltämisestä!

Video on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2020.

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