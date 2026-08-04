Sébastien Ogier jatkaa ajamista tällä kaudella.

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Suomen MM-rallissa kärkipaikalta rajusti ulos ajanut Sébastien Ogier on viestittänyt MM-rallikauden hänen osaltaan jatkuvan. Yhdeksänkertainen maailmanmestari kuuluu Toyotan kuljettajaviisikkoon elokuun lopussa kaasuteltavassa seuraavassa osakilpailussa Paraguayssa.

– Hyvin jo mennyt Suomen ralli ei päättynyt suunnittelemallamme tavalla, ja mestaruushaaveemme ovat enemmän tai vähemmän menneet. Neljä kisaa on kuitenkin vielä jäljellä, ja (kartanlukija) Vincent Landais ja minä olemme mukana. On vain yksi tavoite: voittaa ne kaikki, Ogier kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

Toyotan julkistettuun kuljettajakokoonpanoon Paraguayn osakilpailussa lukeutuvat myös Elfyn Evans, , ja , jotka muodostavat MM-sarjan kärkinelikon. Ogier on heidän perässään viidentenä.