Kansainvälistäkin suosiota niittänyt Blind Channel palaa puolentoista vuoden tauolta.
Blind Channel tekee paluun. Yhtye julkaisee uutta musiikkia syksyllä ja järjestää keikan Helsingin jäähallin Black Boxissa 14. marraskuuta osana Painstream-maailmankiertuettaan.
Keikka Helsingin jäähallin Black Boxissa on sekä Blind Channelin paluukonsertti että koko syksyn ainoa esiintyminen Euroopassa. Show’n lämmittelijänä nähdään suomalainen metallimusiikkiyhtye Atlas.
Blind Channel -yhtyeeseen kuuluvat laulaja Niko Moilanen, kitaristi Joonas Porko, basisti Olli Matela, rumpali Tommi Lalli sekä syntetisaattoria soittava Aleksi Kaunisvesi.
Puolentoista vuoden hiljaiselon jälkeen viisihenkinen kokoonpano palaa tiedotteen mukaan entistä kypsemmällä asenteella ja nälkäisenä aloittamaan uuden musiikillisen luvun.
Blind Channel voitti UMK:n vuonna 2021 ja teki silloista suomalaista viisuhistoriaa sijoittumalla Rotterdamin Euroviisuissa kuudennelle sijalle. Sen jälkeen yhtye teki läpimurtonsa niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoillaan jättihitillään Dark Side.
Yhteen toinen solisti Joel Hokka jätti Blind Channel -yhtyeen vuonna 2025.