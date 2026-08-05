Jalkapallon hollantilaistähti Memphis Depay on esittänyt huimaavan vaatimuslistan brasilialaisseura Corinthiansille, jotta tämä tekisi jatkosopimuksen heidän kanssaan, kertoo Gazeta Esportiva.

Depay on luonut uraa muun muassa Manchester Unitedissa ja Barcelonassa. Viimeisin siirto tuli vuona 2024, jolloin hän siirtyi valtameren toiselle puolelle brasilialaisen Corinthiansin paitaan. Hän oli myös mukana Hollannin joukkueessa kesän MM-kisoissa.

Nyt nykyinen seura Corinthinas haluaa tehdä jatkosopimuksen 32-vuotiaan hollantilaisen kanssa. Jatkopahvi ei kuitenkaan tule halvalla, vaan Depay on esittänyt vaatimuslistan.

Depay haluaa oman VIP-aition kotikentälle ja mahdollisuuden käyttää stadionia kahdesti vuodessa omaan käyttöön. Hän vaatii 10 prosentin palkankorotusta, 50 prosenttia seuran tuloista sopimuskauden aikana sekä 20 prosenttia mestaruusbonuksista.

Ehkä erikoisin vaatimus on se, että hän haluaa saada osuuden pelaajabonuksista, mikäli Corinthians voittaa seurojen MM-turnauksen vuonna 2029, vaikka Depay ei tuolloin enää kuuluisi seuraan.