DHL:n mukaan drooni häiritsi toimintaa lentokentällä. Viranomaiset kertovat myös tuntemattomasta esineestä kiitotiellä.
DHL:n rahtikone törmäsi tuntemattomaan esineeseen pian nousunsa jälkeen Leipzigin lentokentältä, kertoo Reuters.
Törmäyksen vuoksi kone joutui tekemään hätälaskun Hannoveriin.
DHL:n toimitusjohtaja Tobias Mayer sanoi lausunnossaan, että ongelmia oli ollut droonin kanssa.
Saksan poliisi kertoi aikaisemmin, että Leipzig-Hallen lentokentän liikenne häiriintyi yöllä, kun kiitoradalta löydettiin sinne kuulumaton esine.
Yksi kiitoradoista suljettiin, kun asiantuntijat tutkivat esinettä räjähteiden raivaamiseen tarkoitetulla tekniikalla.
Matkustajakone ohjattiin muualle
Viranomaiset tutkivat tietoja tunnistamattomasta lentävästä esineestä.
Poliisin mukaan useita lentokoneita mukaan lukien matkustajakone ohjattiin yön aikana muualle. Aamuun mennessä toiminta palasi normaaliksi.
Leipzig-Hallen lentokenttä on erityisesti rahtikoneille tarkoitettu, mutta myös matkustajakoneet operoivat siellä.
Kentät valmiustilassa
Saksan lentoasemat ovat korkeassa valmiustilassa sen jälkeen, kun drooneja on havaittu muun muassa sotilasalueiden, energiaterminaalien, satamien ja logistiikkayritysten yllä.
Saksan liittovaltion poliisin mukaan lentojen takana saattavat olla venäläisagentit.
Venäjä on kiistänyt osallisuutensa tapauksiin.
Uutista päivitetty 5.8. kello 12.03: Lisätty tieto rahtikoneen törmäyksestä tuntemattomaan esineeseen.