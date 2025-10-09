Ralliuransa lopettava Kalle Rovanperä tavoittelee tosissaan pääsyä F1-kuljettajaksi. Rovanperä kertoo suunnitelmastaan MTV Urheilun pitkässä haastattelussa.

Rovanperä ilmoitti torstaina, että kuluva kausi jää hänen viimeisekseen rallin MM-sarjassa. Seuraavaksi suomalaistähti aikoo kisata Japanissa Super Formula -sarjassa ja tavoitella kisapaikkaa Formula 2 -luokkaan vuodeksi 2027.

Rovanperän manageri Timo Jouhki vahvisti MTV Urheilulle, että suomalaiskuskin uuteen sopimukseen kuuluu testiohjelma F2-luokassa.

Rovanperä tutustui osittaisen välivuotensa 2024 aikana eri rata-autoluokkiin ja pääsi loppuvuodesta testaamaan myös Red Bullin F1-autoa.

25-vuotias Rovanperä kertoo MTV Urheilun haastattelussa tavoittelevansa tosissaan pääsyä formula ykkösiin.

– Totta kai realistisesta on aina vaikea puhua, mutta tähdätään ihan sinne korkeammalle tasolle asti, Rovanperä vahvistaa.

– Niin kuin kaikki tietävät moottoriurheilusta, niin sinun pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja monen asian pitää olla sinun puolellasi. Kyllä tätä lähdetään tekemään sillä tavoitteella, että kaikki ovet, joita pystytään, avataan, ja kortit katsotaan.

Alla Rovanperän kommentit formulasarjoihin siirtymisestä. Kalle Rovanperän erikoishaastattelu ralliuran päättämisestä katsottavissa kokonaisuudessaan MTV Katsomossa!

2:20 Kalle Rovanperä tavoittelee seuraavaksi menestystä formulaluokissa.

Rovanperä kisaa huippunopeassa Super Formula -sarjassa nykyisen työnantajansa Toyota Gazoo Racingin tiimissä. Suomalaiskuski uskoo japanilaisyhtiön mahdollistavan tulevaisuudessa myös F1-unelman.

– Kyllä minä lähden tätä projektia tekemään ihan siinä mielessä, että jos itse suorittaa tarpeeksi hyvin, niin Toyotalta tulee kyllä tuki ihan sinne loppuun asti, ja formula ykkösiin mahdollisesti myös.

– Viime vuosina on nähty, että sinne (F1-sarjaan) on vaikea päästä, ja sinne on paljon kovia talentteja menossa, mutta totta kai tähdätään siihen, että tehdään niin paljon töitä, että kaikki on mahdollista, Rovanperä toteaa.

25-vuotiaana uusien unelmien kimppuun

Rovanperä ajoi kaudella 2024 Japanissa driftingkisoja ja osallistui Euroopassa Porsche Carreca Cupin kilpailuihin. Kipinä rata-autoilua kohtaan leimahti nopeasti.

– Rallissa on tullut oltua melkein koko elämä mukana, ja nyt kun olen saavuttanut siellä ne saavutukset, jotka ovat olleet itsellä niin sanotusti listalla eli maailmanmestaruudet sun muut, on alkanut kiinnostaa vielä enemmän, mitä kaikkea muuta voisi tehdä, kun aika nuorena onneksi olen saavuttanut saavutukset ralliautoilussa, Rovanperä pohtii.

Tästä innostuneena Rovanperä haluaa mitata kunnolla, mihin hänellä olisi rahkeita rata-autojen puolella. Nyt kyseessä ei ole hätäinen kokeilu rallikisojen välissä, vaan täysi siirtyminen formulaluokkiin.

– Tässähän on aika lyhyt siirtymäaika. Rallikausi menee tosi pitkälle tänä vuonna, ja (sen jälkeen) pääseb testaamaan muutamia erilaisia autoja.

– Sitten ensi vuonna Super Formula -sarja alkaa jo keväällä. Sitä ennen yritetään tietenkin ajaa niin paljon simulaattoritestiä kuin pystyy. Sehän on aika raaka sarja kylmiltään. Se on formula ykkösten jälkeen toiseksi nopein formula-auto.

Rovanperä ajoi marraskuussa 2024 Itävallan F1-radalla testin Red Bullin aiempien vuosien autolla. Samalla hän sai maistiaisen pienempien formulaluokkien autoista. Kyse oli kuitenkin enemmän Red Bullin promootiopäivästä, ei niinkään tavoitteellisesta testistä.

– Kyllähän se oli tosi mielenkiintoinen päivä, mutta se ei ollut mikään oikea suorituskykytesti tai mitään sellaista, Rovanperä sanoo.

– Pääsin lopuksi ajamaan uudella rengassetillä pari nopeaa kierrosta. Kyllä siitä jäi heti sellainen fiilis, että tätä pitää päästä koettamaan tosissaan ja näyttää ne omat taidot ja oma potentiaali – myös nähdä ne itse.

– Siitä se kiinnostus lähti vielä isommin sitten, että mitä kaikkea sitä olisikaan mahdollista ajaa, Rovanperä miettii.

13:20 MTV Urheilun Juho Kokko ja Jari Ketomaa käyvät läpi Kalle Rovanperän lopettamisuutista.