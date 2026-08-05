Salatut elämät -sarja palaa kesätauolta ensi viikolla MTV3-kanavalle ja MTV Katsomoon.
Salatut elämät -sarjan kevätkausi päättyi jännittävissä tunnelmissa. Ensi viikolla jaksoissa Marianna kertoo Lindalle Aaron olevan lapsensa isä sekä kaiken Akin ja Henrikin juonitteluista häntä vastaan.
Kuulusteluun joutunut Linda on huolissaan työpaikkansa puolesta.
Kertun asumistilanne on epätoivoinen. Hän saa viestin aiemmin seksiä vonganneelta vuokranantajalta ja vastaa tälle.
Pirre uhkaa Karia jatkamaan kuvauksia sopimusrikkosakkojen uhalla, mutta Kari ei suostu.
Kalle ja Jutta soittavat ympäri maailman etsien kirurgia, joka osaisi leikata Aaron. Jutta onnistuu löytämään huippukirurgin Norjasta.
Olli ehdottaa, että Kerttu tulisi asumaan hänen ja Lailan kanssa.
Iisa tsemppaa Ismoa ja saa hänet innostumaan mahdollisuudesta omaan Osta mut!