Kalle Rovanperä ajoi toistaiseksi viimeisessä MM-rallissaan seitsemänneksi. Kiitosta maalialueella tuli tärkeälle Jasse-ystävälle.

Katso videolta Kalle Rovanperän haastattelu kokonaisuudessaan.

Rovanperä sijoittui lopulta MM-sarjassa kolmanneksi. Kaksinkertainen maailmanmestari ehti saavuttaa kahdeksan vuoden aikana 18 voittoa ja 30 palkintokorokesijaa. Vielä kauemmin matkassa on ollut mystinen Jasse-ystävä, josta Rovanperää kisan jälkeen haastatellut Tomi Tuominen teki tarkempaa tiedustelua.

– Jasse on lapsuudenystäväni. Hän on minua vähän vanhempi, joten hän on tuntenut minut ensimmäisestä päivästä lähtien. Hän on ollut mukana alusta asti rallitesteissä ja treeneissä, silloin kun olen ollut 8-vuotias. Hän on ollut paikalla, kun olen ajanut ensimmäisen kerran ralliautoa, Rovanperä kertoi MTV Urheilulle.

– Hän on ihan varmasti seurannut eniten tekemisiäni. Ihan sama, olenko ollut ajamassa driftingiä Japanissa tai mitä tahansa, niin hän on katsonut jokaikisen sekunnin, kun olen ollut kilpailemassa. Se on aika huikeaa, kun on tuollainen ystävä, joka seurannut alusta loppuun ja varmasti jatkaa koko ajan. On ollut mahtavaa, Rovanperä sanoi.

Maailmanmestaruutta kaudella 2025 juhli lopulta Sebastien Ogier. Rovanperällä on edessään uusi haaste, kun hän siirtyy rata-autoilun Super Formula -sarjaan.