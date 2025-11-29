MM-rallikausi 2025 tuli päätökseen lauantaina ja samalla päättyi ainakin toistaiseksi Toyotan suomalaiskuski Kalle Rovanperän ura. Mestaruuteen ajoi tiimitoveri Sebastien Ogier.

Katso videolta Kalle Rovanperän haastattelu kokonaisuudessaan.

Rovanperä sijoittui kauden viimeisessä kilpailussa seitsemänneksi ja oli MM-sarjassa kolmas. Nyt edessä ovat suuret muutokset, kun suomalainen siirtyy rata-autoilun pariin. Tunnelmat olivat viimeisen pätkän jälkeen haikeat.

– Kyllähän tässä on jo kauan rallailtu. Voi olla ylpeä ja tyytyväinen kaikkeen, mitä ollaan saavutettu. Aika lyhyessä ajassa tehtiin tulosta MM-sarjassa. En kadu mitään, enkä tätä päätöstä. Edelleen hyvä fiilis, vaikka se on nyt ohi. Totta kai on haikea fiilis. Ralli on ollut suurin osa elämääni alusta asti, Rovanperä kertoi MTV Urheilulle.

– Kyllähän varmasti jää eniten kaipaamaan kaikkia ihmisiä, joita täällä on aina ympärillä ja joiden, varsinkin Jonnen (Halttunen) kanssa on tehty töitä. Viimeinen pari kilometriä oli jo sellaiset, että tunsi, että jotain erilaista on tulossa. Ei ole ennen ollut tuollaista, että ennen pätkän maalia alkaa fiilis muuttumaan, Rovanperä totesi.