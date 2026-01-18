Kalle Rovanperä ajoi myös sunnuntaina ehjän kisasuorituksen Oseanian formulasarjassa.

Lauantain toisessa kisalähdössä sijalle 10 noussut Rovanperä täydensi viikonloppunsa Taupon moottoriradalla Uudessa-Seelannissa ottamalla sunnuntain avauskisasta 14. sijan ja ajamalla viikonlopun pääkisassa 11:nneksi.

Sunnuntain ajopäivä käynnistyi epävakaissa olosuhteissa ajetuilla aika-ajoilla, joissa Rovanperä jäi 15:nneksi taivuttuaan kärjelle reilut 1,6 sekuntia.

Rovanperä tuli päivän ensimmäisessä kisastartissa maaliin sijalla 14 Zach Scoularin ajettua paalupaikalta voittoon.

Viikonlopun päälähdössä Rovanperä nousi 15. lähtöruudusta lopputuloksista 11. sijalle. Suomalaiskuski hyötyi aluksi edessä tapahtuneista kolaroinneista ja ulosajoista, mutta menetti turva-auton jälkeisessä uusintastartissa kaksi sijaa.

Rovanperä päätti kuitenkin viikonloppunsa komeaan ohitukseen uusintalähdössä edelle päässeestä Sebastian Mansonista. Taupon viikonlopun pääkisan voittoon ajoi Uuden-Seelannin Ryan Wood.

Rovanperä on kahden ajetun kisaviikonlopun jälkeen Oseanian Formula Regional -sarjassa 15:ntenä kerättyään 44 pistettä. Sarjaa johtaa avauskisoissa Hampton Downsissa juhlinut yhdysvaltalainen Ugo Ugochukwu selvällä erolla japanilaisiin Kanato Lehen ja Jin Nakamuraan.

Kokonaisuudessaan Uudessa-Seelannissa ajettava sarja jatkuu ensi viikonloppuna Teretongan moottoriradalla. Tämän jälkeen edessä on vielä sarjan neljäs ja viimeinen kisaviikonloppu Highlandsin radalla tammi-helmikuun vaihteessa.