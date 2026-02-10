Mercedeksen F1-kuljettaja Kimi Antonelli joutui liikenneonnettomuuteen San Marinossa.
Toiseen F1-kauteensa valmistautuvan 19-vuotiaan italialaisen kerrotaan kolaroineen autonsa lauantai-iltana kotinsa lähellä. Antonelli vietti aikaa kotimaisemissaan ennen huomenna Bahrainissa alkavia talvitestejä.
Mercedes vahvistaa tapauksen muun muassa Sky Sportsille toimittamassaan lausunnossa.
– Poliisi kävi paikalla, kun Kimi oli itse ilmoittanut asiasta. Hän oli onnettomuuden ainoa osallinen, ja vaikka hänen autonsa vaurioitui, Kimi on täysin kunnossa.
Viime vuonna F1-tulokaskaudellaan sarjassa seitsemänneksi sijoittunut ja kolme palkintokorokesijoitusta napannut Antonelli nähdään Mercedeksen uuden W17-auton ohjaamossa heti huomenna.
Tallikaveri George Russell ajaa Sakhirin radalla talvitestien ensimmäisen aamupäivän, ja Antonellin ajovuoro koittaa iltapäivällä. Tallitoverukset jakavat keskenään kaikki kolme ensimmäisen testiviikon ajopäivää.