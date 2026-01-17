Suomen alle 18-vuotiaat tytöt eli Tyttöleijonat putosivat MM-kisoissa B-sarjaan, kun joukkue hävisi Unkarille lauantaina maalein 5–7.

Putoaminen MM-kisojen pääsarjasta on Suomen maajoukkueelle historiallinen ja on nostattanut välitöntä huolta suomalaisen juniorijääkiekkoilun tilasta.

Myös entinen Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Kalervo Kummola on kommentoinut tappiota tuoreeltaan lauantai-iltana.

– Suomen tyttöjen jääkiekkojoukkueen valitettava putoaminen B-sarjaan on historiallinen katastrofi, sillä Suomi ei ole aiemmin koskaan pudonnut B-sarjaan missään sarjassa, ei edes miehet 50-luvulla, Rautakansleri huomautti X-päivityksessään.

– Toivottavasti tämä on herätys ja uuden alku, Kummola päätti.

Suomi ei voittanut Kanadan Nova Scotiassa järjestetyissä alle 18-vuotiaiden tyttöjen MM-kisoissa ainuttakaan ottelua. Tyttöleijonat hävisi Tshekille 1–9, Yhdysvalloille 0–14 ja Kanadalle 0–14 ennen lauantain karsintaottelua.