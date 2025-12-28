Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänä iltana Latvian MM-kilpailujen alkusarjaottelussa. Yhdysvaltojen Minneapolisissa pelattava ottelu alkaa klo 23.30 Suomen aikaa.
Hyökkääjä Julius Miettinen ja puolustaja Juho Piiparinen pelaavat kisaurakkansa ensimmäisen ottelun. He olivat sivussa, kun Suomi voitti avausottelussaan Tanskan maalein 6–2.
Miettinen pelaa ykkösketjun keskellä ja Piiparinen kolmannessa pakkiparissa.
Petteri Rimpinen jatkaa Suomen maalilla. Kasper Pikkarainen nousee nelosketjuun, ja Atte Joki on 13. hyökkääjä.
Suomen kokoonpano:
1. kenttä:
37 Matias Vanhanen – 27 Julius Miettinen – 22 Emil Hemming
33 Aron Kiviharju – 7 Daniel Nieminen
Maalilla: Petteri Rimpinen
Varalla: Kim Saarinen
2. kenttä:
12 Joona Saarelainen – 28 Heikki Ruohonen – 15 Aatos Koivu
13 Veeti Väisänen – 25 Lasse Boelius
3. kenttä:
10 Roope Vesterinen – 29 Jasper Kuhta – 23 Leo Tuuva
2 Mitja Jokinen – 6 Juho Piiparinen
4. kenttä:
21 Max Westergård – 38 Oliver Suvanto – 20 Kasper Pikkarainen
4 Niklas Nykyri
13. hyökkääjä: 35 Atte Joki