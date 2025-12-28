Kanadan nuorten jääkiekkomaajoukkueen toiminta MM-kisojen avausottelussa on saanut runsaasti kritiikkiä useilta eri tahoilta. Joukkue pyysi anteeksi ja sen toiminnasta tehtiin tutkintapyyntö. SVT:n studiossa tunteet kävivät kuumana kanadalaisten käytöksestä.

Tshekin avausottelussa kohdannut Kanadan joukkue oli käyttäytynyt epäurheilijamaisesti aina alkulämmittelyistä ottelun jälkeisiin kättelyihin, joihin he eivät saapuneet, vaan poistuivat heti kansallislaulun jälkeen.

Alkulämmittelyissä Kashawn Aitcheson luisteli tshekkiläisten kenttäpuoliskolle. Zayne Parekh puolestaan huitaisi Vojtech Ciharia ja joukkueen kapteeni Porter Martone tönäisi vastustajaa punaviivalle.

Martone itse löi ottelussa 7-5-maalin tyhjään verkkoon. Hän läppäisi osuman jälkeen Adam Novotnya takapuolelle ja alkoi huutamaan Tshekin vaihtoaitioon. Tilanteesta tuli Martonelle kahden minuutin rangaistus epäurheilijamaisesta käytöksestä.

Kanadan joukkueen toiminnasta tehtiin ilmoitus, joka eteni kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n käsittelyyn. Kanada kohtasi toisessa ottelussaan Latvian, jonka se voitti niukasti jatkoajalla 2-1. Ruotsin SVT:n studiossa tunteet kävivät kuumina.

– Minulla on ollut paljon kanadalaisia joukkuetovereita ja olen myös pelannut Kanadassa. Heti kun kyse on tästä vaahteranlehdestä, jotain tapahtuu, he muuttuvat mielestäni suorastaan idiooteiksi, Andersson latasi.

– Normaalit ihmiset, jotka ovat kuinka mukavia tahansa, muuttuvat. Pidän Kanadasta maana ja sen asukkaista, mutta he muuttuvat heti kusipäiksi, kun laittavat ne rumat kaulasuojat ja pelipaidat päälle, Andersson jatkoi.

Andersson jatkoi tulista kritiikkiään toteamalla, että kanadalaisten käyttäytyminen on "naurettavaa" ja toivoo, että "joku puhkaisee sen pienen ilmapallon".

– Minulla ei ole mitään ongelmaa tällaisen epäurheilijamaisen käytöksen kanssa, kunhan se tapahtuu ottelun aikana. Silloin kaikki on sallittua. Mutta kun se tapahtuu ottelun jälkeen, kun ei kiitetä ja niin edelleen, silloin se on mennyt liian pitkälle, Andersson päätti.

SVT:n toinen asiantuntija, Håkan Loob, oli huomattavasti varovaisempi, mutta silti kriittinen.

– He luulevat saavansa enemmän kunnioitusta kuin ansaitsevat. Ei tarvitse vastata samoin, mutta pelata reilusti ja voittaa. Mielestäni ottelun päätyttyä voisi ainakin osoittaa vähän moraalia. Silloin ei tarvitse käyttäytyä kuin lapset. Älkää käyttäytykö kuin olisitte 12-vuotiaita. Olette kuitenkin aikuisia miehiä, käyttäytykää paremmin kuin näin, Loob totesi.