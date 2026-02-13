Eniten NHL-otteluita pelannut ranskalaiskiekkoilija Pierre-Edouard Bellemare ei kaunistele joukkueensa asemaa Milanon olympiaturnauksessa.

40-vuotias Bellemare kommentoi Ranskan turnausta Expressenille. NHL:ssä aikanaan 700 ottelun uran tehnyt hyökkääjä sai kiekko-oppia Leksandissa ja Skellefteåssa, josta ponnisti Pohjois-Amerikkaan.

Bellemare on nelikymppisenä uransa ensimmäisissä olympiakisoissa. Hänen kotimaansa miesten jääkiekkojoukkue on ollut olympialaisissa viimeksi vuonna 2002. Tuolloin se sijoittui Salt Lake Cityssä turnausjumboksi.

– Tämä on fantastista. Olen odottanut tätä niin pirun kauan.

Nykyään Sveitsin liigassa kiekkoileva Bellemare ei maalaile Ranskan taipaleesta kovin kaunista kuvaa. Se hävisi ensimmäisen ottelunsa Sveitsille 0–4. Olympiapaikka irtosi takaportin kautta, kun Venäjän sulku jatkui myös Milanon olympialaisten osalta.

– Ei, emme ole tässä lajissa 12 parhaan joukossa. Meidän ei pitäisi olla edes samalla jäällä näiden pelaajien kanssa. Mutta se on silti siistiä. Sanon yleensä, että jos haluat saada kunnioitusta NHL-pelaajilta, pelaa 120-prosenttisesti, tee parhaasi.

Ranska on melkoisessa kohtalonlohkossa. Se pelaa Sveitsin lisäksi myös Tshekkiä ja Kanadaa vastaan. Kyyti on budjetoitu ennakkoon jääkylmäksi.

– Tämä voi olla teille (ruotsalaisille) hankalaa kuultavaa, ymmärrän sen, kun olette niin korrekteja. Mutta jääkiekossa Ranska ei ole saanut mitään aikaan, Bellemare jatkoi.

Maan kaikkien aikojen kokenein NHL-konkari tosin toteaa lopuksi, että pieni poikkeus löytyy 34 vuoden takaa. Tuolloin Ranska paineli Albertvillen olympialaisissa kahdeksan joukkoon kotinäyttämöllään.

Olympiahaastajat möhlivät viime keväänä paikkansa jääkiekon MM-kisojen A-sarjassa. Ranska putosi B-tasolle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2007.