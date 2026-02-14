Naisleijonien pitkäaikainen luottopelaaja Jenni Hiirikoski joutuu jättämään olympiaturnauksen kesken.

Hiirikoskella on leikkausta vaativa ylävartalovamma, kertoo Jääkiekkoliitto. Hiirikoski jätti alkulohkon Kanada-ottelun kesken loukkaantumisen vuoksi.

– Kävi valitettava loukkaantuminen, jonka vuoksi en pysty enää pelaamaan. Harmittaa hirveästi, että pelit jäävät kesken. On ollut ilo ja kunnia olla osa tätä joukkuetta. Paljon tsemppiä illan peliin, Hiirikoski kommentoi tiedotteessa.

Naisleijonat kohtaa tänä iltana puolivälierässä Sveitsin. Ottelun voittaja etenee siis jo mitalipeleihin.

38-vuotias Hiirikoski on yksi Suomen maajoukkueen kaikkien aikojen merkittävimmistä pelaajista. Hän on voittanut urallaan kolme olympiapronssia, MM-hopeaa ja kahdeksan MM-pronssia.

– Harmittaa erityisesti Jennin itsenä kannalta. Hän on iso osa tätä joukkuetta ja antanut meille paljon. Toivomme kaikki Jennille nopeaa toipumista, Naisleijonien päävalmentaja Tero Lehterä toteaa.