Suomen alle 18-vuotiaiden tyttöjen jääkiekkomaajoukkue joutuu hakemaan ensi vuonna vauhtia MM-kisojen kakkostasolta.
Asia varmistui lauantaina, kun Tyttöleijonat hävisi Kanadan Nova Scotiassa järjestettävien MM-kisojen karsintaottelun Unkarille 5–7. Turnauksessa kaikki ottelunsa hävinnyt Tyttöleijonat jäi kisoissa viimeiselle sijalle ja putosi historiallisesti MM-pääsarjasta.
Suomi johti ottelua alkupuoliskolla kolmeen otteeseen, mutta Unkari siirtyi toisessa erässä edelle ja katkaisi päätöserässä lopulta sinipaitojen pyristelyn. Ansaitun voiton ottanut Unkari sai kiittää tuloksesta erityisesti taitavaa ykköskenttäänsä, joka vastasi viidestä maalista.
Suomen tehokkain oli kaksi maalia iskenyt kapteeni Senja Siivonen.
Mira Kuisman valmentama Suomi oli turnauksessa pahassa pinteessä. Joukkue kärsi alkulohkossa tylyt tappiot Tshekille 1–9 ja Yhdysvalloille 0–14. Puolivälierässä Kanada nujersi Suomen 12–0.