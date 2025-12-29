Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue onnistui laajalla rintamalla ja voitti Latvian maalein 8–0 MM-kilpailujen alkusarjaottelussa Yhdysvalloissa.

Nuoret Leijonat on voittanut molemmat ottelunsa, kun Suomi jyräsi jo avausottelussaan Tanskan 6–2.

– Maalimäärä on iso kahteen peliin. Olimme tylyjä, emme antaneet tilaa, ja se toi tulosta, Suomen päävalmentaja Lauri Mikkola niputti Latvia-murskajaisten jälkeen TV5:n haastattelussa.

Voittolukemat olivat Suomelle selkeimmät MM-jäällä 13 vuoteen. Vuodenvaihteessa 2012–13 Suomi murjoi Saksan niin ikään 8–0.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä hyökkääjä Emil Hemming johti maalitalkoita kahdella täysosumalla. Hyökkääjä Heikki Ruohonen herkutteli pisteet 1+2 ja puolustaja Niklas Nykyri 0+3.

Maalivahti Petteri Rimpinen selvisi seitsemällä torjunnalla.

Neljä sylinteriä jauhoivat

Latvia kuului pitkään nuorten MM-kilpailujen hissijoukkueisiin, mutta nyt se pelaa jo viidensissä peräkkäisissä pääsarjatason MM-kilpailuissa. Vuosi sitten Latvia taipui puolivälierässä Ruotsille 2–3 eikä ole koskaan edennyt mitalipeleihin.

Latvia osoitti vaarallisuutensa avausottelussaan Minneapolisissa, kun se piinasi Kanadaa jatkoajalle asti. Kanada voitti 2–1, mutta Suomea vastaan Latvialla ei ollut mahdollisuuksia.

Nuoret Leijonat lukeutuu ikäluokan vakiomenestyjiin ja on hallitseva MM-hopeamitalisti, mutta historiaan on jäänyt myös heikkoja kisaurakoita. Viimeksi vuonna 2017 Suomi pelasti sarjapaikkansa karsinnoissa, joissa se kukisti Latvian 2–1 ja 4–1. Nuoret Leijonat ei ole hävinnyt Latvialle koskaan MM-kilpailuissa ja otti nyt historian suurinumeroisimman voittonsa Latviasta.

Hemming laukoi avausmaalin jo reilun neljän minuutin pelin jälkeen. Hyökkääjä Jasper Kuhta tuplasi karkumatkan, ja hyökkääjä Max Westergård teki vielä 3–0-lukemat ensimmäisessä erässä.

Hemming teki Suomen neljännen maalin toisen erän alussa kahden miehen ylivoimalla. Hyökkääjä Joona Saarelainen päätti erän puolivälin jälkeen Suomen monta minuuttia kestäneen myllytyksen 5–0-maaliin. Hyökkääjä Roope Vesterinen, Ruohonen ja puolustaja Lasse Boelius raatelivat Latviaa vielä päätöserän maaleillaan.

Päävalmentaja Mikkola ei halunnut nostaa esiin yksittäisiä pelaajia.

– Esiin voi nostaa koko joukkueen. Jauhoimme neljällä sylinterillä. Jämäkkä esitys, ja pysyimme kiinni pelinjänteessä koko ajan.

Nuoret Leijonat kohtaa alkusarjassa vielä Tshekin ja Kanadan. Tshekki on kaksien edellisten MM-kilpailujen pronssimitalisti, mutta ikäluokan kaikkien aikojen menestyksekkäin maa Kanada on jäänyt mitalisijojen ulkopuolelle jo kaksissa peräkkäisissä MM-kilpailuissa.