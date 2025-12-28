Yhdysvaltain ja Sveitsin välisessä ottelussa jääkiekon nuorten MM-kilpailuissa nähtiin pelottava tilanne, kun huippulupaus Cole Hutson sai laukauksen suoraan päähänsä.
Ottelu oli käynnissä toisessa erässä loukkaantumisen sattuessa. Yksi viime nuorten MM-kisojen kultasankareista Hutson putosi jään pintaan saatuaan osuman kiekosta. Sveitsiläisen Gian Meierin laukaus osui Hutsonia päähän.
Yhdysvaltalaispuolustaja jäi makaamaan toviksi jäälle, kunnes hänet vietiin paareilla pois ja lopulta aina sairaalaan asti lisätutkimuksia varten. Myöhemmin tuli kuitenkin helpottava tieto.
– Hutson on poissa sairaalasta ja jälleen joukkueen mukana. Hänen tilannettaan tarkastellaan päivä kerrallaan. Olemme kiitollisia huolenpidosta ja hänen saamastaan hoidosta, Yhdysvaltojen maajoukkue tiedotti.
Katso tilanne alla olevalta videolta.