



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Antti Aalto, Niko Kytösaho ja Vilho Palosaari kommentoivat Igor Medved -viinakohua | MTV Uutiset





Uran paras olympiakisa – Suomen mäkitähti kommentoi valmentajan viinakohua: "Erikoinen tilanne" Antti Aalto (vas.) hyppäsi suurmäen olympiakilpailussa suomalaismiehistä parhaiten. Vieressä Vilho Palosaari ja Niko Kytösaho. Lehtikuva Julkaistu 14.02.2026 22:16 Tuomas Hämäläinen, Val di Fiemme tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Antti Aalto hätyytteli kymmenen kärkeä suurmäen olympiakilpailussa. Valmentajan viinakohua hän pitää erikoisena. Torstaiaamuna tärähti skandaaliuutinen. Suomen mäkihyppymaajoukkueen päävalmentaja Igor Medved oli lähetetty kotiin Milano-Cortinan talviolympialaisista "alkoholinkäyttöön liittyvien asioiden" takia. Kaksi päivää tästä Antti Aalto onnistui hyppäämään uransa parhaan henkilökohtaisen olympiakilpailun Predazzon suurmäessä. Suomalainen ylsi 11:nneksi leiskautettuaan 131 ja 133 metrin siivut. Miehen tunnelmat olivat "hyvät totta kai". – Aiemmista hypyistä täällä isossa mäessä pystyin petraamaan. Sain paremman tatsin mäkeen. Koen muutenkin, että iso mäki on itselleni mieluisampi, Aalto kertoi. Predazzon normaalimäessä hän sijoittui aiemmin 25:nneksi. Uran paras henkilökohtainen olympianoteeraus oli tätä ennen neljän vuoden takaisista Pekingin kisoista tullut normaalimäen 12. tila. "Mennään nyt näillä" Aalto koki nyt saaneensa harjoituksiin tulleet virheet pois. Tuolloin oli haasteita "laskuasennosta lähtien" ja "aikatauluongelmatkin" hän mainitsi.

– Pystyin nyt hyppäämään, etten miettinyt mitään ylimääräisiä niin paljon. Oli sen takia sulavampaa ja rennompaa.

Viime päivien suomalainen mäkikeskustelu on kuitenkin pyörinyt olympiakisaamisen sijaan joukkueen slovenialaisen päävalmentajan Igor Medvedin viinakohussa ja kotiinlähdössä.

– On tämä hyvin erikoinen tilanne sillä lailla, mutta ajattelin, että mennään nyt näillä ja koetetaan olla tässä hetkessä parhaimmillaan, Aalto sanoi.

Hänen mukaansa kohu ei olisi "hirveästi ehkä vaikuttanut".

– Ei sitä aina tuolla puomilla mieti, mitä on tapahtunut. Fokus on kuitenkin aika paljon tekemisessä.

Kytösaho: Ei kiinnosta kuin mitali täältä

Niko Kytösaho pettyi ensimmäisen kierroksen hyppyynsä.Lehtikuva

Niko Kytösaho petrasi huomattavasti toisella kierroksella ja venytti hienot 136,5 metriä. Avauslaaki oli jäänyt 127 metriin. Mies nousi 18:nneksi.

– Eka oli ihan kamala hyppy. Toiseen nyt sain vähän parannettua, mutta ei päässyt lähellekään sitä tasoa, mihin kaksi päivää sitten treeneissä pääsin. Aika pettynyt olen, Kytösaho summaili.

– Jostain syystä nämä olympialaiset eivät vain kisatilanteessa onnistu.

Lataus suurmäen avausvetoon oli ollut suuri. Se meni kuitenkin Kytösahon mukaan yli.

– Kova yritys totta kai. Me olemme olympialaisissa, niin ei minua kiinnosta muu kuin mitali täältä. Minä tiesin, että kaiken täytyy onnistua täydellisesti, ja silloin täytyy laittaa all in.

Normaalimäessä aiemmin 24:nneksi hypännyt Kytösaho sanoi pystyneensä sulkemaan valmentajatilanteeseen liittyvän kohun pois mielestään.

– Eilinen päivä ja tämä päivä ihan rauhassa on saatu olla. Ei mitään.

Oletteko olleet missään yhteydessä valmentajaan sen jälkeen, kun hän lähti pois?

– Me ei kommentoida siihen liittyviä asioita. Saavat isot herrat kommentoida.

Palosaari: Paremmin kotona olen hypännyt

Vilho Palosaari ei hihkunut riemusta.STELLA Pictures / ddp

Kisan kolmas suomalainen, Vilho Palosaari, oli 23:s. Loikat kantoivat 131 ja 130,5 metriä.

Vaikka miehellä on ollut maailmancupissa vaikeuksia yltää toiselle kierrokselle ja olympialaisissa hän on kauden parhaassa kilpailuiskussa, täysin tyytyväinen hän ei ollut.

– Paremmin minä kotona olen hypännyt, Palosaari sanoi.

– Teknisesti hyviä hyppyjä, mutta turhan kiireisiä keulalta. Ei tule nopeutta sinne loppuun asti.

Normaalimäestä Palosaarella oli alla 14:s sija. Viime päivien mylläkän vaikutukset hän kuittasi ytimekkäästi.

– Ei se hirveästi minuun ole vaikuttanut. Minä olen vain keskittynyt omiin juttuihini.

Olympiakultaa suurmäessä voitti sekajoukkuekisan voiton jatkoksi Slovenian Domen Prevc. Japanin Ren Nikaido pokkasi hopeaa ja Puolan Kacper Tomasiak pronssia.

"Nikon kanssa hyvät mahdollisuudet"

Oivaan lentoon äitynyt Antti Aalto odottaa myös superjoukkuekilpailua.IMAGO/Sports Press Photo/ All Over Press

Palosaari ja Kytösaho olivat sijoittuneet tiistain sekajoukkuekisassa Heta Hirvosen ja Jenny Rautionahon kanssa kuudenneksi.

Aalto uskoo hyppäävänsä Kytösahon parina olympialaisten uudessa miesten superjoukkuekisassa tulevana maanantaina.

– Sanotaan näin, että meillä on varmasti Nikon kanssa hyvät mahdollisuudet pärjätä siinä supertiimissä. Nikon kanssa osoitimme kuitenkin tuossa hyvää hyppäämistä.

– Ainakin oletan, että tällä kaksikolla lähdetään kisaamaan.

Näytöt on annettu.

Tuomas Hämäläinen, Val di Fiemme MTV Uutiset