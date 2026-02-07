Suomalaisnaisista vain Heta Hirvonen oli tyytyväinen hyppäämiseensä Milano-Cortinan normaalimäen kilpailussa. Jenny Rautionahota pettymys raastoi raa'asti.

Jenny Rautionaho oli vielä lauantain koekierroksella paras suomalaishyppääjä Predazzon normaalimäessä. Koekierroksen jaettu 13:s tila vaihtui itse olympiakilpailussa sijaan 37 ja karsiutumiseen toiselta kierrokselta 92 metrin hypyllä.

– Aika luokattoman huono, Rautionaho harmitteli.

Hän kertasi hypänneensä hyvin sekä harjoituksissa että koekierroksella.

– Tuollainen huonompi suoritus tuohon väliin.

– Samaa yritin muuten kuin koekierroksella, paitsi koekierroksella levähti vähän liikaa sukset ja meni väliin. Oli vähän vaikea lentää. Yritin sitten pitää V.tä kummulla kapeammalla. Sukset eivät tulleet mukaan.

Pystyykö pettymystä kuvailemaan?

– Aika luokattoman iso.

– Treenien ja koekierroksen perusteella olisi pitänyt top-15:ssä olla.

Rautionaho oli vuosia sitten linjannut tavoitteekseen voittaa olympiakultaa näissä kisoissa. Vaikka hän on siitä tällä hetkellä kaukana, toisissa olympialaisissaan hyppäävä suomalainen tuumi suurmäen, jossa naiset kisaavat ensi viikon sunnuntaina, sopivan hänelle huomattavasti paremmin.

"Aikamoinen pettymys"

Toiselta kierrokselta karsiutuivat myös olympiaensikertalaiset Minja Korhonen sekä Sofia Mattila.

Yhdistetyn huippuna parhaiten tunnettavan Korhosen kohtalona oli olla ensimmäinen putoaja sijalla 31. Hänen hyppynsä kantoi 91,5 metriä.

– Oli kyllä aikamoinen pettymys, Korhonen kiteytti.

Korhosesta tuntui, että toinen suksi lähti omalle tielleen.

– Sitä ei saanut keulalta lähtemään niin sanotusti oikein päin.

Loppu hypystä oli hänen sanojensa mukaan taistelua.

– Ei saanut lainkaan sellaista suoritusta mitä olisi toivonut, Korhonen tuumi ja kertoi aikovansa käydä suorituksen vielä valmennuksen kanssa tarkemmin läpi.

Korhosella oli alla raskas rupeama, kun hän kisasi viime viikonloppuna yhdistetyssä Seefeldin kolmen maailmancup-kilpailun triplassa.

– Kyllähän niistä aina palautuu. Toki joku herkkyys voisi olla vielä parempi, jos ei vetäisi tuota alle. Mutta tosi hankala sanoa, mitä se olisi, koska näin on mennyt jo koko kausi.

– On tosi pienestä piinni. Ei se hyppääminen ole siitä mihinkään hävinnyt, se oli vain tämä yksittäinen suoritus.

Mattila: Hankalaa

Mattila jäi 44:nneksi 86 metrin siivulla.

– En sanoisi, että oli mikään kauhean hyvä hyppy. On ollut vähän hankaluuksia tuon mäen kanssa. Sitä samaa se oli, mitä on muutenkin ollut täällä: hankalaa, hyppääjä kommentoi.

Olympiadebyytti toi lisämausteensa.

– Kun siellä on 50 parasta, kyllähän se vähän jännittää enemmän.

Hirvonen tyytyväinen

Korhosen tavoin myös yhdistetyssä kilpaileva Heta Hirvonen sen sijaan sai kaksi kilpailuhyppyä päätyen sijalle 25. Hän teki varsin tasaista työtä 94,5 sekä 94 metrin loikilla.

– Aika lailla vastasi odotuksia. Sai omat hyvät hypyt. Ei mitään maata mullistavaa, mutta ei mikään alisuorituskaan. On täällä ehkä muutama hyppy ollut parempi, mutta kyllä näihin pitää olla tyytyväinen. Olisi voinut olla paljon huonompaakin, Hirvonen summaili.

Ensimmäisessä hypyssä ponnistus keulalla meni Hirvosen mukaan liian aikaiseksi.

– Ollaan koko viikko haettu sitä, että olisi ajoissa, kun on koko ajan tullut ohi.

Toisen hyppynsä hän pohti olleensa samantyyppinen. Jännitystä olympiadebyyttiin oli hänen mukaansa sopivasti.

Hän niputti myös olleensa ihan tyytyväinen, että sai pidettyä avauskierroksen jälkeisen sijan.