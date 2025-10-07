KAJ-yhtyeestä tuttu Axel Åhman kirjoitti novellikokoelman siitä, millainen mies ei ainakaan saa olla. Hän kertoo Huomenta Suomessa, mikä on pahinta, mitä voi tehdä.

Axel Åhman tunnetaan ennen kaikkea Ruotsin tämänvuotisena euroviisuedustajana, sillä hän on yksi KAJ-yhtyeen jäsenistä.

Åhman on myös kirjailija, ja tänään ilmestyi suomennettuna hänen esikoisnovellikokoelmansa Rääppöö – Saunavaltaistuin ja muita novelleja (S & S).

”Rääppöö” tarkoittaa heikkoa tai puolustuskyvytöntä miestä.

Åhman paljastaa Huomenta Suomen haastattelussa olleensa nuorempana itsekin hieman sellainen, sillä suomenruotsalaisena Pohjanmaalla asuessa hänestä tuntui, että muut pohjalaismiehet ovat paljon miehekkäämpiä.

Pahinta oli osoittaa heikkoutensa KAJ:lle kovin tutussa paikassa: saunassa.

– Saunassa ei saa olla heikko, Åhman sanoo ja kertoo haastattelussa tarinan siitä, mitä se tarkoittaa.

Hän koki olleensa nörtti, mutta KAJ-yhtyeen myötä hän on saanut lisää itseluottamusta.

Åhman paljastaa haastattelussa myös, mitä KAJ-yhtyeelle kuuluu tällä hetkellä.

KAJ-yhtyeen jäsenet: Kevin Holmström, Axel Åhman ja Jakob Norrgård.MTV

Åhmanin novellikokoelman kertomusten pohjana ovat arkiset tilanteet, joissa ääneen lausumattomat sosiaaliset koodit tulevat näkyviin. Niiden mukaan miehen on käyttäydyttävä tietyllä tavalla.

Maalaismiljöö ja pohjalaismurre ovat novelleissa mukana.

Ruotsinkielinen alkuperäisteos Klein on saanut ilmeisen hyvän vastaanoton, sillä siitä on otettu jo seitsemän painosta.

Ensi keväänä julkaistaan suomeksi myös Åhmanin romaani Tulisielu, joka ilmestyi ruotsiksi vuonna 2023 nimellä Eldsjäl.

Åhmanilta on aiemmin ilmestynyt myös 9–12-vuotiaille suunnattu lasten adventtikirja Salakuljettajan aarre vuonna 2024 (ruotsiksi Smugglarens skatt).

KAJ sijoittui tänä vuonna Euroviisuissa neljänneksi kappaleellaan Bara Bada Bastu. Suomea edusti Erika Vikman kappaleella Ich Komme, joka oli sijalla 11.

Katso Axel Åhmanin haastattelu yllä olevalta videolta!