Tomi Kontion teos Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän on voittanut lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon.

– Hän on syrjäytynyt, koditon, mutta hyväsydäminen ihminen. Minkä takia sellaista ei hyväksytä, vaikka hän nyt käyttää alkoholia?

Näin pohtii kirjailija ja runoilija Tomi Kontio, jonka Koira nimeltään Kissa -sarjan ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 2015.

Tuolloin osa lukijoista kyseenalaisti yhden päähahmoista, Kissan ystävän Näädän. Näätä kuvailee itseään "puliukoksi vaan ei puliveivariksi", ja välillä hän ottaa naukun povitaskunsa litteästä pullosta.

Pääosin kirja sai hyvän vastaanoton, mutta Kontion mukaan osa lasten vanhemmista oli sitä mieltä, ettei lastenkirjassa saisi näyttää puliukkoa eikä juomista saisi kuvata kuvituksessa.

Jo tuolloin Kontio alkoi suunnitella sarjan viimeistä kirjaa, joka huipentaa tarinan Kissasta ja Näädästä, syrjäytyneestä hahmosta täynnä rakkautta. Nyt Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän on voittanut lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Kirjan on kustantanut Teos.

Kirjassa Näätä kuolee. Kontio kertoo, että halusi kirjoittaa surusta ja luopumisesta – mutta myös ystävien tuesta surun hetkellä.

– Ne asiat ovat yhteisiä niin lapsille kuin aikuisillekin, jokainen on kokenut jonkinlaisia menetyksiä elämässä.

