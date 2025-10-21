Arja Saijonmaa kertoo juuri suomennetussa elämäkerrassaan muun muassa suhteestaan presidentti Urho Kekkoseen.
Arja Saijonmaa on legendaarinen taiteilija, joka lähti Suomesta maailmalle 1970-luvulla, kun kreikkalainen säveltäjä Mikis Theodorakis kiinnitti hänet maailmankiertueensa solistiksi.
Myöhemmin hän lähti töiden perässä ensin Pariisiin ja sen jälkeen Ruotsiin, jossa hänestä tuli megajulkkis.
Viime vuosina Saijonmaa on nähty muun muassa Ruotsin Vain elämää eli Så mycket bättre -ohjelmassa.
Meillä Suomessa hän oli monta vuotta solistina Ylen Elämäni biisi -ohjelmassa.
Saijonmaa sai mainetta myös KAJ’n kappaleessa Bara Bada Bastu, jolla yhtye edusti Ruotsia Euroviisuissa.
Kekkonen jyrähti ja Ylioppilasteatteri sai jatkaa
Saijonmaalta ilmestyivät muistelmat ruotsiksi viime vuonna, ja nyt muistelmat ovat ilmestyneet suomeksi.
Maanantaina julki tulleessa suomenkielisessä versiossa hän kertoo muun muassa suhteestaan presidentti (1900–1986).