Saijonmaalta ilmestyivät muistelmat ruotsiksi viime vuonna, ja nyt muistelmat ovat ilmestyneet suomeksi.

Arja Saijonmaa on legendaarinen taiteilija, joka lähti Suomesta maailmalle 1970-luvulla, kun kreikkalainen säveltäjä Mikis Theodorakis kiinnitti hänet maailmankiertueensa solistiksi. Myöhemmin hän lähti töiden perässä ensin Pariisiin ja sen jälkeen Ruotsiin, jossa hänestä tuli megajulkkis. Viime vuosina Saijonmaa on nähty muun muassa Ruotsin Vain elämää eli Så mycket bättre -ohjelmassa.

Urho Kekkoseen

– Me olimme Ylioppilasteatterissa villejä ja radikaaleja, tehtiin tepposia ja oltiin lahjakkaita cabaret-laulajia. Opin niinä vuosina kaiken teatterista, Saijonmaa kertoo Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.