Koiranpentujen hinnat vaihtelevat suuresti. MTV:n Viiden jälkeen -ohjelma selvitti, mitkä rodut ovat kalleimpia ja mitkä halvimpia. Entä takaako kallis hinta sen, että koira saa elää elämäänsä terveenä?

Koiranpennut maksavat kalleimmillaan tuhansia euroja.

Kasvattajien ja rotujärjestöjen nettisivujen sekä Kennelliiton ylläpitämän hankikoira.fi-sivuston tietojen perusteella Suomen kalleimpia koirarotuja ovat tällä hetkellä muun muassa shiba, pomeranian ja chihuahua.

Alun perin metsästykseen tarkoitettu shiba maksaa noin 2 500–3 000 euroa.



Myös pikkiriikkisen yorkshirenterrierin hinta saattaa nousta lähemmäs kolmea tonnia.

Suositun pikkukoiran pomeranianin ja Yhdysvalloista kotoisin olevan bostoninterrierin hinta liikkuu 2 500 eurossa.



Maailman pienimmän koirarodun chihuahuan pentu taas maksaa reilut 2 000 euroa.

Halvimpia rotuja ovat puolestaan muun muassa laika ja Jaska Jokusestakin tuttu Ressu eli beagle. Sellaiset saa noin tuhannella eurolla.

Suomen pystykorvan saattaa saada tällä hetkellä 800 eurolla.



Kettuterrierin hinta on ollut jonkin verran nousussa, ja tällä hetkellä sen hinta kieppuu 1 500 eurossa.



Jackrussellinterrierin saattaa saada niin ikään 1 500 eurolla.

Kuvassa on shibaemo pentuineen. Jutun alussa olevan tv-haastattelun sisällä on video kuvan koirista.Amina Mäki

Kysynnän ja tarjonnan laki määrää

Eläinlääkäri ja eläintieteen dosentti Paavo Karihaara kertoo, että koiran hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan.

– Niiden koirien, joita on vähemmän tarjolla tai joita halutaan kovasti, hinta nousee. Jos taas kysyntä on pientä tai rotu on haastava, hintakin on monesti huokeampi, Karihaara kommentoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.



Koiran hinnalla ei Karihaaran mukaan ole välttämättä mitään tekemistä koiran terveyden kanssa.

– Vaikka koira maksaisi kymppitonnin, kukaan kasvattaja ei voi taata, että koira on terve. Jos tulee ongelmia, niitä tulee. Se on vähän tuuristakin kiinni.

– Jalostuksessa pyritään välttämään sairaudet ja ongelmat, mutta ei se elämässä aina onnistu.

Koiran koolla sen sijaan voi olla merkitystä sairastumisen kannalta. Karihaaran mukaan esimerkiksi hammassairaudet ovat paljon yleisempiä pienillä kuin isoilla koirilla.

– Suun pieni koko altistaa enemmän parodontiitille. Isoilla koirilla taas on enemmän hammasmurtumia. Niillä myös tuki- ja liikuntaelinongelmat, kuten nivelrikko- ja selkävaivat, ovat yleisempiä.

Joillain koirilla on myös selvästi rotuun liittyviä ongelmia, kuten lyhytkuonoisilla koirilla hengitysvaikeuksia.

Karihaara kertoo, että niitäkin kirurgit pystyvät nykyään jo helpottamaan avarrus- ja korjausleikkauksilla.

– Mutta se on tietysti vain ongelman paikkailua. Jos rakenne on haastava, ei siitä normaalia tule, vaikka mitä tehtäisiin.

Halpa hinta ei kerro huonoudesta

Karihaara tähdentää vielä sitä, että halpa hinta ei tee rodusta huonompaa.

Esimerkiksi melko edullinen suomenpystykorva on Karihaaran mukaan varsin terve rotu.

– Toki en itse niitä paljon vastaanotolla näe, koska ne eivät ole välttämättä pääkaupunkiseudun kerrostalokoiria. Ne ovat kovaäänisiä, ja haukkua kuuluu paljon.

Karihaara katsoisi itse koiraa hankkiessaan, että koiran rakenne ei altista ongelmille ja että sen luonne vastaisi sitä, mitä Karihaara haluaa.

– Sellainen leppoisa, mukava, reipas ja lähtökohtaisesti terve koira olisi toiveissa.