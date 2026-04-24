Tuoreen tutkimuksen mukaan koiranomistajat eivät välttämättä tunnista lemmikkinsä kipua kovin hyvin, jos kivusta kielivät merkit ovat hienovaraisia.
PLOS One -julkaisussa huhtikuussa esitellyn tutkimuksen mukaan koiranomistajat eivät välttämättä tunnista lemmikkinsä kipua niin hyvin kuin luulevat. Vertaisarvioidusta tutkimuksesta kerrotaan muun muassa The Conversation -sivustolla.
Lemmikit ovat usein hyviä peittämään kipunsa. Kennelliitto kertoo sivuillaan, että monet koirat eivät halua näyttää kipuaan, koska luonnossa se merkitsisi laumasta karkoittamista.
Usein koiran kivun tunnistaakin vain hyvin hienovaraisista merkeistä.
Koiran kipu on tärkeää tunnistaa niin lemmikin itsensä vuoksi, mutta kivun tunnistamatta jääminen voi sisältää myös muita riskejä: kivuista kärsivä koira voi esimerkiksi purra ihmistä.
Selvittääkseen koiran kivun merkkien tunnistamiseen liittyviä kykyjä ja niiden eroja tutkijat toteuttivat verkkokyselyn 530 koiranomistajalle ja 117 verrokille, joilla ei ollut koiraa tällä hetkellä, mutta joista 54:llä oli joskus ollut koira.
Osallistujia pyydettiin arvioimaan kivun todennäköisyyttä seitsemäntoista koiran käyttäytymisen merkin sekä kolmen tapausesimerkin osalta. Todellisuudessa kaikki 17 merkkiä viittasivat koiran kipuun. Tapausesimerkeistä yhdessä oli selkeät kivun merkit, toisessa hienovaraiset merkit ja kolmannessa koira ei kärsinyt kivuista.
Osallistujien tuli arvioida, kuinka todennäköisesti he uskoivat näiden käyttäytymistyyppien viittaavan kipuun perustuen heidän aiempaan tietoonsa ja kokemukseensa.
Tutkimukseen osallistuneet koiranomistajat eivät tunnistaneet kivusta kieliviä hienovaraisia merkkejä. Kuvituskuva.Shutterstock
Esitetyt kivun merkit sisälsivät selviä käyttäytymismuutoksia, kuten tassun epävarman nostamisen, vähentyneen leikkimisen ja muutokset persoonallisuudessa. Osallistujat tunnistivat hyvin, että nämä näkyvät käyttäytymismuutokset liittyvät kipuun.
He eivät kuitenkaan tunnistaneet hienovaraisempia merkkejä, kuten haukottelua, huulten ja kuonon nuolemista sekä muutoksia ilmeissä, mukaan lukien katseen kääntämistä pois tai lisääntynyttä silmien räpyttelyä. Kaikki nämä ovat todellisuudessa varoitusmerkkejä siitä, että koira saattaa kärsiä kivuista.
Hienovaraisia merkkejä hankalampi tulkita
Huomionarvoista on, että osallistujat, joilla ei ollut koiraa, tunnistivat koiranomistajia todennäköisemmin esimerkiksi lemmikin jähmettymisen tai pään tai kehon kääntämisen pois kipuun liittyviksi. Tämä voi tutkijoiden mukaan viitata siihen, että koiranomistajien voi olla vaikeampi tunnistaa hienovaraisia kivun merkkejä.
On mahdollista, että koiranomistajat tulkitsevat merkit, kuten pään tai kehon kääntämisen poispäin ja jähmettymisen, useammin stressin tai pelon merkeiksi kuin mahdollisiksi kivun merkeiksi.
Tutkijat havaitsivat kuitenkin, että sellaisten koirien omistajat, jotka olivat kokeneet tilanteen, jossa lemmikillä oli kipuja, tai joilla itsellään oli ollut kipuja, arvioivat tiettyjen hienovaraisten kivun merkkien todennäköisyyden korkeammaksi. Tämä viittaa siihen, että kokemus on merkityksellistä.
Tapausesimerkeistä koiranomistajat tunnistivat paremmin selkeät kivun merkit, mutta hienovaraisisten merkkien tunnistamisessa ei ollut eroa koiranomistajien ja ei-koiranomistajien välillä.
Tutkimuksessa oli joitain rajoitteita, kuten koiranomistajien ja ei-koiranomistajien epäsuhta, mutta rajoitteista huolimatta tutkimus osoittaa tutkijoiden mukaan, että koirien hienovaraisia kipumerkkejä on vaikea tunnistaa.
– Tämä voi johtaa siihen, että kipu havaitaan vasta myöhäisessä vaiheessa, jolloin oireet ovat selvempiä, tutkijat kirjoittavat.
Tutkijat toivovat lisää koulutusta aiheesta lemmikin omistajille.
