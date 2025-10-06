Runsaasti särkylääkettä syönyt koira jouduttiin lopettamaan.

Kunnaneläinlääkäri Anu Korpikallio muistutti sosiaalisessa mediassa särkylääkkeiden vaaroista lemmikeille.

– Tämän päivän viimeinen potilas oli Buranaa syönyt koira. Tässä ei käynyt lopussa hyvin, Korpikallio kirjoittaa Facebookissa.

"Aivan valtava" annos lääkkeitä

Koira oli päässyt koiraportin "väärälle puolelle" omistajan työpäivän aikana. Koira oli tutkinut kodin paikat, ja löytänyt myös purkillisen Buranaa.

Ibuprofeenia sisältävä Burana ei sovellu koirille. Korpikallion mukaan se voi aiheuttaa vuotavan vatsahaavan jo 8mg/kg-annoksella.

– Päivän potilas – paino 24 kg – oli pistellyt kitaansa noin 50 kappaletta 600 mg Buranaa. Lyhyellä matikalla 1250 mg/kg. Annos oli siis aivan valtava.

Koira oli vastaanotolle saapuessaan tajuton, eivätkä sen pupillit reagoineet valoon.

– Tällaisen potilaan ennuste on huono, ja olisi vaatinut usean päivän, ellei jopa viikkojen sairaalahoidon – ja silti maksa-, munuais- ja vatsa-/suolikanavan vauriot olisivat hyvin todennäköisesti vieneet koiran hengen. Omistajan kanssa keskusteltuamme päädyimme viimeiseen ratkaisuun.

Koira lopetettiin.

Korpikallio muistuttaa lääkkeiden vaaroista lemmikeille.

– Muistetaan siis; lääkkeet yläkaappeihin turvaan lemmikeiltä ja lapsilta – ja ei anneta lemmikeille ihmisten lääkkeitä kysymättä eläinlääkäriltä. Kyseisen potilaan omistajalle osanotto suruun ja yllättävään lemmikin poismenoon.

Koiralle ibuprofeenin yliannostus aiheuttaa esimerkiksi oksentelua, ripulia, ulosteen verisyyttä, vatsakipua ja mahdollisesti mahalaukun ja pohjukaissuolen haavaumia. Suurina annoksina lääke voi aiheuttaa munuaisvaurioita, keskushermosto-oireita ja kooman.

