Juuan Tervonkankaalla tapahtui tänään iltaseitsemältä mopoilijan ja pakettiauton välinen liikenneonnettomuus.
Nunnanlahdentietä Juuan suunnasta ajanut pakettiauto törmäsi metsäutotieltä Nunnanlahdentietä ylittämään lähteneeseen mopoilijaan.
Mopoa kuljetti 12-vuotias poika, joka menehtyi tapahtumapaikalla.
Kyseisellä tieosuudella on 70 km/h nopeusrajoitus ja onnettomuuden johdosta Nunnanlahdentien liikenne oli hetkellisesti poikki, jolloin viranomaiset ohjasivat liikennettä.
Poliisi kertoo selvittävänsä tarkemmin tapahtumaolosuhteita ja tutkii onnettomuutta tässä vaiheessa liikenneturvallisuuden vaarantamisena.