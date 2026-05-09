Lentoaseman turva-aidan yli kiivennyt henkilö on kuollut Frontier-lentoyhtiön matkustajakoneen törmättyä häneen lentoonlähdön yhteydessä kiitoradalla Denverissä.

Denverin kansainvälisen lentokentän mukaan yksi henkilö sai eilen surmansa, kun Frontier Airlinesin lentokone törmäsi tähän kiitoradalla. Henkilö oli kiivennyt aitauksen yli ja oli ylittämässä kiitotietä törmäyksen sattuessa.

Lentoaseman mukaan menehtyneen henkilön ei uskota olleen lentoaseman työntekijä.

Uutiskanava CNN kertoo verkkosivuillaan, että Airbus A321 -matkustajakone oli lähdössä Denveristä Los Angelesiin. Koneessa oli 224 matkustajaa ja seitsemän miehistön jäsentä.

Kone oli nousukiidossa, kun sen raportoitiin törmänneen kiitotiellä olleeseen henkilöön.

Koneen matkustamossa havaittiin savua ja lentäjät keskeyttivät lentoonlähdön. Matkustajat evakuoitiin koneesta.

Lentoaseman mukaan koneen moottorissa syttyi lyhytaikainen tulipalo, jonka palokunta sammutti nopeasti. Lentoaseman mukaan 12 henkilöä sai lieviä vammoja, ja viisi heistä kuljetettiin paikallisiin sairaaloihin.

"Näin oikean siiven liekeissä"

Koneessa matkustaja Jose Cervantes kertoi CNN:lle, että hän oli juuri alkanut tuntea koneen kallistuvan ylöspäin, kun hän kuuli tömähdyksen.

– Katsoin oikealle, ja näin oikean siiven liekeissä ja niinkuin se olisi rähjähtämässä. Kone laskeutui takaisin. Kun kone pysähtyi, sen moottorit sammutettiin heti ja sitten matkustamo alkoi täyttyä savusta.

Myöskin koneessa ollut John Athens kertoo tapahtuneen olleen traumaattinen.

– Näin pienen kipinän ja sitten näin ja kuulin ison räjähdyksen, kuin pommin räjähtämisen, hän kuvailee moottorin räjähdystä, hän kuvailee.

Lennonjohdon äänitallenteessa kuuluu kuinka lentäjä ilmoitti lennonjohtajille koneen törmänneen johonkuhun.

Yhdysvaltain liikenneministeri Sean Duffyn mukaan kyseinen henkilö oli ”tahallaan” kiivennyt aidan yli ja juossut kiitoradalle. '

– Kenenkään ei pitäisi koskaan tunkeutua lentokentän alueelle, hän painottaa.